Elva ühishoone kunstikonkursi võitis pronksist koera skulptuur

Konkursi žürii hinnangul loob väga hästi modelleeritud pronksist koera skulptuur tunde, et inimese parim sõber on justkui ise betoonalusele hüpanud.

Päästeameti kommunikatsiooniosakonna nõuniku Taavi Printsi sõnul on koera kujutaval pronksskulptuuril potentsiaali kujuneda populaarseks Elva maamärgiks, millega nii suured kui väikesed tahavad pilti teha.

"Koerad on inimese parimad sõbrad, väärt kolleegid nii päästjatele kui politseinikele nende igapäevatöös. Koerad on ka paljudele turvalisuse loojad – see on märksõna, mis seostub nii pääste kui politsei tööga," sõnas Prints.

"Võidutööga muudame ümbritseva ruumi esteetiliselt rikkamaks, anname keskkonnale võimaluse seal olijaid üllatada ja inspireerida. On eriti sümpaatne, et võidutöö loomutruu olemus pakub tänu kombitavusele kunsti kogemise võimalust ka vaegnägijast kunstihuvilisele," lisas Riigi Kinnisvara ruumilahenduse projektijuht Sixten Heidmets.

Võidutöö autor Rene Reinumäe on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli ning Eesti Kunstiakadeemia skulptuuri osakonna bakalaureuse ja magistriõppe. Tema käe all on muuhulgas valminud arhitekt Olev Siinmaa mälestusmärgi skulptuur Pärnus, laulja Jaak Joala hauakivi Metsakalmistul ning kuuest figuurist koosnev filmitegijate bareljeef "Diivana tulin ma" Eesti Filmimuuseumis Tallinnas.

Kunstikonkursi võidutöö autorilt tellitava teose maksumus ilma käibemaksuta on 54 200 eurot. Pronksist taies valmib 2023. aasta sügisel.

2011. aastal jõustus kunstiteoste tellimise seadus, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt ühe protsendi eest soetada kunstiteoseid. Kunstiteoste hinna ülempiir on alates 2021. aastast 110 000 eurot.