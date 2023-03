Saaremaa lihatööstus esitas saneerimisavalduse

Ainuüksi eelmisel aasta elektrikulu oli varasemaga võrreldes ettevõttele ligi poolteist miljonit eurot rohkem, mis on samas suurusjärgus ettevõtte ühe kuu käibega. Samas ei soovinud Leedo konkreetset ettevõtte võlasummat välja öelda, märkides samas, et tööstus jätkab uuel nädalal endiselt tööd.

Saaremaa lihatööstus on tööandjaks enam kui 200 saarlasele.

"Viimastel aastatel need energia(kriis), sõda ja koroona – kõik on vaikselt kuhjunud ja reservid meil hakkavad otsa saama. Ja terendab veel ka uus sealiha hinnatõus ees. Ja me igaks juhuks, et ennetada seda superrasket olukorda, panime saneerimisavalduse sisse, et rahulikult saaks kitsaskohad ära likvideerida ja et meil oleks sõltumatu järelvaataja ka. Tegelikult meil varade maht praegusel momendil ikkagi ületab kohustuste mahu. Aga me ei taha viia olukorda nii kaugele, et pauk oleks nii suur, et pole enam midagi teha," rääkis Leedo.