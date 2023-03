Šveitsi suurim pank UBS ostab Credit Suisse'i

Ettevõtted teatasid, et UBS ostab Credit Suisse'i 3,23 miljardi USA dollari eest. Tehingu tingimuste järgi saavad Credit Suisse'i aktsionärid ühe UBS-i aktsia iga 22,48 Credit Suisse'i aktsia kohta.

Kokkulepe sisaldab ka 100 miljardi Šveitsi frangi ulatuses likviidsusabi UBS-ile ja Credit Suisse'ile.

Šveitsi finantsjärelevalve asutus FINMA kinnitas, et kiitis ülevõtmise heaks. FINMA teatel oli oht, et Credit Suisse võib muutuda mittelikviidseks isegi siis, kui pank püsiks maksejõuline, ning seetõttu tuli ametivõimudel teatud meetmeid vastu võtta.

"Sellega, et UBS võtab Credit Suisse'i üle, on leitud lahendus finantsstabiilsuse tagamiseks ning Šveitsi majanduse kaitsmiseks selles erakordses olukorras," teatas Šveitsi keskpank pühapäeval.

Juba varem teatas Financial Times, et UBS peab läbirääkimisi Credit Suisse'i ostmiseks.

Financial Timesi andmetel kogunesid pankade nõukogud sel nädalavahetusel, et ühinemist arutada ning tehing sooviti sõlmida enne turu avamist esmaspäeval. UBS on nõudnud valitsuselt ostu korral kuue miljardi dollari suurust garantiid.

Allikate hinnangul peaks pankade ühinemine tähendama vähemalt 10 000 töökoha kaotamist.

1856. aastal asutatud Credit Suisse on viimastel aastatel silmitsi seisnud skandaalide, sealhulgas rahapesusüüdistusega.

Šveitsi valitsus pidas laupäeva õhtul erakorralise koosoleku, kuid infot seal räägitu kohta pole avaldatud.

Senine 54 miljardi dollari suurune rahasüst Šveitsi keskpangalt ei ole Credit Suisse'i probleemi lahendanud.