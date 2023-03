Kreml käskis Putini administratsiooni töötajatel Iphone'idest loobuda

"Iphone'idega on kõik. Meil kästi need kas ära visata või anda lastele. Kõik peavad seda tegema," ütles üks allikas.

Allikate teatel leiavad Kremli ametnikud, et Iphone'id on läänest pärit häkkimiste osas haavatavamad kui teiste firmade nutitelefonid. Väidetavalt peavad Putini administratsiooni liikmed hakkama kasutama Androidi süsteemiga seadmeid. Lubatud on veel Hiina tehnoloogial töötavad nutitelefonid, vahendas Meduza.

USA tehnoloogiafirma Apple eemaldas juba 2022. aasta septembris oma veebipoest populaarsed Venemaa sotsiaalmeedia rakendused. App Store'ist ei saa enam alla laadida Venemaa Facebooki versiooni VKontakte rakendust. Eelmise aasta alguses lõpetas Apple ka oma toodete müügi Venemaal.