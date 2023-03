Eesti Gaas tõi märtsis Klaipedasse kaks laevatäit LNG-d

"Hangime ühena vähestest piirkonnas tegutsevatest energiafirmadest gaasi ise otse tootjatelt, see võimaldab meil pakkuda klientidele suuremat kindlust ja paremaid hindu ning see on kasvatanud viimase aasta jooksul meie turuosa Soomes, Eestis, Lätis, Leedus ning nüüd värskelt ka Poolas," ütles Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik pressiteate vahendusel.

Klaipeda sadam võttis märtsi esimeses pooles vastu Eesti Gaasi toodud Arctic Princessi ja nädalavahetusel sildus seal LNG-tanker Arctic Aurora. Ettevõte ei täpsustanud, kui suure koguse gaasi tankerid kohale tõid.

"Gaasi globaalne hind on alla läinud, näeme sama taseme säilimist vähemalt järgmise aasta jooksul, kõik see on andnud klientidele kindlust ning paljud vahepeal muid kütuseid kasutanud kliendid on kas juba naasnud gaasi juurde tagasi või plaanivad seda lähiajal," kommenteeris Kaasik.

Eesti Gaas on sõlminud LNG-terminalidega kokkulepped käesoleva aasta sügiseni kokku kümne gaasilaeva toomiseks – kolm tarnet on juba jõudnud Leedu Klaipeda sadamasse ning kevadsuvel tuleb veel seitse Soome Inkoo sadamasse.

Aasta alguses, 17. jaanuaril saabus Klaipedasse Ameerika Ühendriikidest Isabella, 10. märtsil Norrast Arctic Princess ja 18. märtsil samuti Norrast Arctic Aurora. Eelmisel aastal hankis Eesti Gaas oma klientidele viis suurt laevatäit gaasi Klaipeda sadama kaudu.

Eesti Gaas alustas Leedu Klaipeda LNG väiketerminali kasutamist juba 2017. aastal, 2019. aastal sõlmiti leping Klaipedos Naftaga, misjärel alustati Klaipeda Independence ujuvterminali kaudu LNG ostmist ja maagaasivõrku suunamist. Lisaks on ettevõte tarninud aastaid LNG-d veokitega laevade punkerdamiseks ja gaasivõrgu välistele tööstusklientidele.

Eesti Gaas pakub klientidele maagaasi nii torugaasi, surumaagaasi (CNG) kui veeldatud maagaasi (LNG) kujul ning haldab Eesti suurimat gaasivõrku. Ettevõte tegeleb aktiivselt rahvusvahelise energiakaubandusega ning arendab taastuvenergiaportfelli päikeseenergia ja rohegaasi (biometaani) tootmise ja müügi näol.

Eesti Gaas tegutseb Soomes, Lätis, Leedus ja Poolas Elengeri kaubamärgi all. Kontsernil on kokku 50 000 klienti. Alates 2016. aastast, kui ettevõtte omandas Eesti üks suurimid investeerimisettevõtteid Infortar, on Eesti Gaas kasvanud Soome-Balti piirkonna suurimaks erakapitalil energiafirmaks, üle 70 protsendi kontserni müügist tuleb välisturgudelt.