Läti ja Ukraina võimud paljastasid telefonipetturite võrgustiku

Läti ja Ukraina võimud tabasid 15. märtsil rahvusvahelise ulatusega kriminaalse grupi, mis tegeles petukõnedega. Petuskeemideks kasutati Ukrainas asunud kõnekeskuseid, mille kogukäive kuus ületas 128 000 euro mahu. Läti politsei teatel olid kõnekeskuse ohvritest enamik Läti kodanikud, vahendas LSM.

Läti politsei küberkuriteo vastu võitlemise üksuse spetsialistide sõnul teesklesid petturid, et nad on politseinikud või panga turvatöötajad, et saada ligi inimeste isiklikele pangakontodele.

Pettuse osana näidati petukõne vastu võtnud inimese telefoni ekraanil, et sisse tulnud kõne on pärit Lätist. Petturid suutsid imiteerida sihtriigi telefoninumbreid, samuti konkreetse isiku või ettevõtte numbreid.

Petturid kasutasid suhtlemisel vene keelt ning viitasid kõne käigus ohvri väidetavale petutegevusele ning said seekaudu ligipääsu pangakonto andmetele. Seejärel kanti raha ohvri kontolt mujale. Juurdluse käigus selgus, et Ukrainas Dnipropetrovski oblastis tegeles sellise telefonipettusega kriminaalse grupi juhtimisel rohkem kui 60 inimest.

Telefonipettuse organiseerinud kriminaalse grupi liikmetest arreteeriti 10 inimest. Kokku arestiti pea 300 000 euro väärtuses kriminaalide vara. Juurdluse käigus püütakse selgeks teha kõik isikud, kes kandsid telefonipettuse tõttu kahju.