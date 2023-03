EL-i välisministrid nõuavad venemeelsete Moldova oligarhide karistamist

"Need kaks riiki seisavad silmitsi destabiliseerimise katsetega, mis nõuavad meie valvsust ja võib õigustada seda, et hakkame kaaluma vastutavate isikute vastutusele võtmist," ütles Prantsusmaa välisminister Catherine Colonna.

Colonna Rumeenia ja Eesti kolleegid kutsusid EL-i üles karistama Moldovas tegutsevaid venemeelseid oligarhe. "EL-il on kohustus luua uus sanktsioonide mehhanism Venemaa volitatud agentide vastu, nende Moldova oligarhide vastu, kes valmistavad ette riigipööret," ütles Eesti välisminister Urmas Reinsalu.

Moldova president Maia Sandu teatas juba veebruaris, et Venemaaga seotud diversandid plaanisid korraldada Moldovas riigipööret. Märtsi alguses ütles Moldova siseminister Ana Revenco, et Moskva ja põgenenud oligarhid teevad koostööd, et muuta riigi demokraatlikku kurssi. Revenco viitas siis venemeelsele oligarhile Ilan Shorile.

Gruusias protestisid tuhanded inimesed välisagentide seaduse vastu. Lõpuks võttis Gruusia valitsuspartei selle seaduse protestide tõttu tagasi. Üha rohkem grusiine kardab aga, et riik liigub Moskvale üha lähemale.

Gruusia valitsuserakond Gruusia Unistus tuli võimule 2012. aastal. Partei asutas ärimees Bidzina Ivanishvili. Ta teenis oma varanduse Venemaal.