Kümned tuhanded moldovlased nõudsid Euroopa Liidu liikmesust

2,6 miljoni elanikuga Moldova esitas eelmisel aastal ühinemistaotluse ning sai koos Ukrainaga juunis EL-i kandidaatriigiks.

Politsei hinnangul osales Chisinau kesklinnas valitsusmeelsel meeleavaldusel üle 75 000 inimese. Nad lehvitasid EL-i lippe ja skandeerisid Euroopa-meelseid hüüdlauseid.

"Me tulime, et öelda valju häälega, kindlameelselt ja uhkelt, et moldovlased on eurooplased!" ütles president Maia Sandu, kes oli kutsunud rahvast meelt avaldama.

Ta ütles, et Moldova tahab ühineda 27-liikmelise EL-iga 2030. aastaks.

"See on meie rahvale võimalus elada rahus ja õitsengus," lausus Sandu.

Sandu ütles, et vajalike eeltingimuste täitmine ühinemiseks EL-iga on olnud suurte jõupingutuste tee, kuid see on ainus tee.

Meeleavaldusel osalenud Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola ütles, et EL toetab Moldova püüdlusi. Ta lisas, et Moldova on juba valmis eurointegratsiooniks.

Sandu ütles varem sel nädalal intervjuus AFP-le, et Moldova taotleb EL-i liikmeks saamist nii kiiresti kui võimalik kaitseks Venemaa suunalt tulevate ohtude vastu.

Veebruaris süüdistas Sandu Venemaad riigipöörde õhutamises, et hõivata tema väikest riiki.

Moldova korraldab 1. juunil esimese nn laiema Euroopa tippkohumise, millel osalevad kõigi 27 EL-i liikmesriigi ja 20 naaberriigi liidrid.