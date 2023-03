Jõgevamaa piimafarmis on ühendatud Eesti ja Taani parimad teadmised

Euroopa kaks kõige suuremat piimatootjat on aastaid olnud Taani ja Eesti. Jõgevamaal Sadukülas on aga talu, kus on ühendatud mõlema riigi parimad teadmised ja eelised. Farmi juhib taanlane Leo Hansen, kes pälvis äsja Eesti parima piimakarjakasvataja tiitli.

Hansen on lehmade keskel olnud lapsest saati, kasvades üles ühes Taani suures piimakarjafarmis. Viimased kaheksa aastat on ta aga vägesid juhtinud Jõgevamaal Härjanurme Mõisa talus. Tunnustus Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt on Hansenile väga oluline.

"Olles siin välismaalane, on see eriti suur au," lausus ta.

Talu omanikeks on Taani investorid, kes leidsid 2015. aastal, et kohapeale oleks vaja ka taanlasest tegevjuhti.

"Seepärast tulin ma siia, et proovida kõike talus arendada, iga päev. Et loomadel oleks suurem heaolu ja ka töötajatel;" ütles Hansen.

Selles, et Saduküla põllumaad ostsid sajandivahetusel ära just taanlased, mängib rolli hoopiski eestlaste enda rahvusvahelisus.

"See sai alguse sellest, kui üks eestlane läks Taani töötama. Tema kodu lähedal tuli üks talu müüki ning taanlased tulid ja ostsid selle ära," rääkis Hansen.

1100 lüpsilehma ja 900 noorloomaga farm on pidevalt arenemas. Eelmisel aastal valmis uus poegimis- ja vasikalaut ning kolmapäevast saavad lehmad uusima tehnoloogiaga lüpsiplatsile. Härjanurme Mõisa lehmade keskmine piimatoodang oli mullu 12,6 tonni lehma kohta.

"Kui loom on terve ja tal on hea olla, siis ta ka toodab paremini piima. Samamoodi on töötajatega," ütles Hansen.

Hansen tõdeb, et kui ta täna peaks valima, kas oma farmiga alustada Taanis või Eestis, valiks ta Eesti.

"Mulle tundub, et Taanis on olnud pikemalt suurem rõhk loomade tervisel ja heaolul, samas kui Eestis on keskendutud pandud just piimale. Kui meil on üksteiselt midagi õppida, siis on kõigil parem," ütles ta