Tallinn paneb müüki Läänemaal asuva Riguldi mõisa

Tallinna linnavalitsus otsustas panna avalikule enampakkumisel Lääne-Nigula vallas Riguldi külas asuva mõisa kinnisasja, sest lagunenud mõisahoonet pole linnale mingil moel enam vaja.

Korralduse seletuskirjas öeldakse, et praeguseks on hoone pikalt seisnud tühjana ning on väga halvas seisukorras.

Kinnisasjal paiknevad ehitised on tunnistatud kultuurimälestisteks ja liigitatud ehitismälestiseks. Mõisa peahoone on suur klassitsistlik puithoone, mille suletud netopind on 874 ruutmeetrit. Hoone on halvas seisukorras, mitmes kohas on näha sadevete läbijooksu. Lisaks mõisahoonele on kinnistul kuur, saun ja kaev.

Tallinn taotles Riguldi mõisa maa enda omandusse 2000. aastal, kuna mõis oli toona Tallinna I eriinternaatkooli (praegune Tondi kool) kasutuses. Mõis sai Tallinna omandiks 2002. aastal.

Riguldi mõisa kinnisasi oli aastaid Tondi kooli kasutuses. Kooli õpilastele, kes on erivajadustega lapsed, korraldati seal kevadel ja sügisel toimetulekuõpet, töökasvatust ning lastelaagreid. 2011. aastal loodi Tondi kooli lapsevanemate poolt sihtasutus Riguldi kodu eesmärgiga luua kooli vilistlastele kodu, kus nad saaksid ennast teostada ja elada täisväärtuslikku elu.

2012. aastal anti Riguldi mõisa ehitised tasuta sihtasutuse kasutusse tähtajaga 30. juuni 2027 kohustusega tasuda kõik linnavara kasutamisega seotud kulud ning rajada kinnisasjale Maarja Külale sarnane toimiv kogukond, sealhulgas renoveerida mõisahoone ja ehitada täiendavad ühekorruselised pereelamud.

Sihtasutus Riguldi kodu ei suutnud oma lepingulisi kohustusi täita ning Tallinna haridusamet ütles 2019. aastal lepingu erakorraliselt üles.

Riguldi mõisa kinnisasi asub Lääne-Nigula vallas Riguldi küla keskuses. Lähemas ümbruses paiknevad üksikud majapidamised, hoonestamata elamumaad, maatulundusmaad. Haapsalu linn jääb mõisast 30, Tallinn sadakonna kilomeetri kaugusele.