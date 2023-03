Ratas: suurt koostööd opositsioon tegema ei hakka

"Tegin eile juhatusele erakorralise kongressi ettepaneku, see võiks toimuda 17. juunil, aga lõpliku otsuse selle toimumise kohta teeb volikogu. Keskerakond peab edasi jääma tasakaalustavaks jõuks Eesti poliitikas viimased 30 aastat," ütles Ratas ERR-ile.

"Meile on olulised sotsiaalmajanduslikud teemad, tervishoid, pensionide suurendamine, aga ütlesin välja ka juhatuses, et peame tegema teatud programmilisi uuendusi: kõik mis on seotud keskkonnaga, loodushoiuga, üleminek eestikeelsele haridusele. Kindlasti peame tõsiselt vaatama sisse noortepoliitikasse: õppimisvõimalused, terviseküsimused ja vaimse tervise küsimused," loetles Ratas.

Ratas ei usu, et riigikogu opositsioonis väga suurt koostööd saab olema, sest sinna kuuluvad erakonnad on nii erinevad. "Eks Keskerakond peab tegema oma tööd just nendel teemadel, mis ma mainisin eelnevalt. Ja tegema seda nii hästi, et me oleksime peamine opositsioonijõud, ja alternatiiv tänasele valitsusele," sõnas Ratas.

Loomulikult kanname välja opositsiooniliidri rolli, rõhutas Ratas. "Keskerakond on olnud aastaid alternatiiviks Reformierakonnale," ütles ta.

Keskerakonna kongressil on olnud varasemaltki rohkem kui üks erakonna esimehe kandidaat, nentis Ratas. "See on hea, erakonna liikmed saavad toetada juhti, keda nad õigeks peavad. Keskerakond on näinud mind üle 20 aasta, ka peaministrina, ja eks Keskerakond on nendel neljal-viiel koalitsioonis oldud aastal hoidnud neid meie põhiteemasid, mis tulevad Rahvarinde ajast," lausus Ratas.

"Täna käivad mul usinasti kohtumised piirkondadega ja kogudega. Ma olen valmis erakonna esimehe vastutust kandma, aga otsustame ühiselt, kes kandidaatidena kirja lähevad," lisas ta.

"Me pole teinud vahet, mis keelt räägivad Eestis elavad inimesed, sest nad on kõik meie inimesed, aga 24. veebruar, kui agressor alustas sõda Ukrainas, on ka Eestis poliitiline olukord muutunud, ka selles on Keskerakonnas tekitanud eriarvamusi, aga seisame ühtselt oma põhimõtete eest," rääkis Ratas.