Keskerakonnas jagub toetajaid nii Kõlvartile kui ka Ratasele

Kui Keskerakonna juhatus teisipäeval Tallinna kontoris kogunes, ei olnud vähemalt osal neist kavas rääkida erakorralise kongressi korraldamisest, vaid analüüsida valimistulemusi. Oli aga neid, kes soovisid kehva valimistulemuse tõttu uusi juhatuse valimisi ja sellepärast tegi erakonna juht Jüri Ratas ettepaneku korraldada erakorraline kongress 17. juunil. Selle poolt oli kogu juhatus.

"Ma pean ütlema, et ükski Keskerakonna piirkond ja kogu pole öelnud, et nad soovivad erakorralist kongressi. Eile oli näiteks seenioride kogu, kes ütles selgelt välja, et nad ei pea seda õigeks ja vajalikuks. Ja ma arvan, et ei ole ka mõistlik täna seda erakorralist kongressi teha, aga kui on inimesed Keskerakonnas, sealhulgas aseesimehed, juhatuse liikmed, näiteks nagu Mihhail Kõlvart ja Lauri Laats, kes seda soovivad, siis kindlasti mina vastu töötama sellele ei hakka," rääkis Ratas.

Keskerakonna aseesimees Mihhail Kõlvart otsustas pärast valimisi, et soovib kandideerida erakonna juhiks. Varem on Kõlvart sellised ettepanekud tagasi lükanud, kuid nüüd tundub talle, et erakonnale tuleb pakkuda alternatiivi.

"Tuleb eelkõige alustada sellest, et tegeleda organisatsiooniga, organisatsiooni struktuuriga, piirkondadega. Me näeme, et viimastel aastatel me ei suutnud pakkuda väga palju tähelepanu ja ressurssi ja see mõjutas ka meie valimistulemusi," ütles Kõlvart.

Keskerakonnas on teisigi, kes leiavad, et muutusi vajab eelkõige erakonna struktuur. Kõlvarti kandidatuuri toetava Mustamäe linnaosavanema ja erakonna juhatuse liikme Lauri Laatsi sõnul aga vastutab kogu juhatus.

"Vaadates meie valimistulemust, siis kindlasti me vajame restarti, me vajame analüüsi ja selge on, et meil osad piirkonnad on nõrgenenud, me peame hakkama neid üles ehitama ," ütles Laats.

"Tööd on muidugi piirkondades. Ja kas saab midagi ise paremini teha? Alati saab paremini teha. Aga tuleb ka ausalt öelda, et see eelarve, mis täna Keskerakonnal on, et mingisuguseid suuri muutusi struktuurses töös me hetkel teha ei saa," ütles Ratas.

Samas on Ratas muutuste poolt ja leiab, et uuendada on vaja ka programmi. Näiteks, mis puudutab keskkonnateemasid, kooseluseadust ja ka eestikeelsele haridusele üleminekut.

Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaiu hinnangul ei ole praegu õige esimeest vahetada ning Kõlvarti kandidatuuri ta ei toeta.

"Mina küll loodan, et Jüri Ratas jätkab erakonna esimehena," ütles Karilaid. "Ma arvan, see tasakaalupoliitika, mida Jüri Ratas on ajanud, see on kõrgem poliitiline kunst. Meil on vene valijaid, eesti valijaid ja see tasakaalu hoidmine ühiskonnas on väga keeruline."

Keskerakondlaste sõnul ei ole ei erakonnas ega valijate seas rahvustepõhist vastasseisu.

"See jutt tiibadest... ma eile lugesin jällegi, naersin südamest, et väidetavalt on meil Eesti tiib, Vene tiib ja siis veel Tallinna tiib. Et selline kolme tiivaga olend," sõnas erakonna aseesimees Yana Toom.

"Me oleme ikka Keskerakond ja meie nõrk mandaat on tegelikult ühiskonnale halb, sest me oleme see erakond, kes suudab kõnetada nii eesti- kui ka venekeelset valijat. Ma arvan, et see on see, mida ma peame ka edaspidi suutma teha ja see vajab teatud põhimõtete kindlust kindlasti," ütles Toom.