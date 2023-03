Abistajad ja linn ei mõista SKA otsust põgenikud keset kooliaastat koduta jätta

Tallinna kahes majutusüksuses elavad sajad Ukraina põgenikud peavad keset kooliaastat endale uue elukoha leidma, ehkki hoonete omanik on nõus neid edasi majutama ja nende kolimist ei poolda ka Tallinna linn. Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul lepinguid ei pikendata, sest kõiki siiasaabunuid tuleb võrdselt kohelda ja kahe maja elanikud on niigi tavatult pikalt seal viibida saanud.

Ukraina põgenikud elavad Kopli ja Mäepealse tänava majades alates eelmise aasta 1. aprillist. Kunagi kaitseväe ühiselamutena kasutuses olnud riigi kaitseinvesteeringute keskusele (RKIK) kuuluvad hooned seisid mitu aastat tühjalt ja mullu kevadel olid seal ainsaks mööbliks metallist voodid. Akendel polnud isegi kardinapuid, kardinatest rääkimata.

Koplis majutatavate Ukraina põgenike abistaja ja volitatud esindaja Kadri Viirand rääkis ERR-ile, et vabatahtlikud, kes Niine tänavas põgenikebusse vastu võtsid, hakkasid majja kolinutele korjama mööblit, sisustust, potte ja panne.

"1. aprillil anti kätte paber, et see on nende pikaajaline majutus ja nad saavad siin elada vähemalt 31. märtsini 2023," meenutas Viirand, kelle sõnul sai selline tähtaeg toona paika pandud seepärast, et kellegi ajutine kaitse pikemalt ei kehtinud ja polnud teada sedagi, kui kaua sõda kestab.

Esialgu tasusid elanikud üksnes kommunaalkulusid, kuid mullu augustis vormistasid sotsiaalministeerium ja sotsiaalkindlustusamet (SKA) maja lühiajaliseks majutuseks ning selgitasid koosolekul, et see on vajalik, et asi oleks juriidiliselt korrektne.

Tänavu 5. jaanuaril teatas SKA põgenikele, et lepingut ei pikendata ja märtsi lõpus tuleb kõigil põgenikel välja kolida. Elanikke oli majas 400 ringis.

"Hakkasime võitlema, sest kooliaasta keskel pole see mõistlik - lapsed käivad koolis, lasteaias ja trennides, neil on sõbrad. SKA algne alternatiiv oligi see, et majad peavad tühjaks saama ja ruumi on Saaremaal ning Soomes," lausus Viirand. "Hakkasime võitlema, et laske nüüd vähemalt kooliaasta lõpuni lastel olla, siis vaatame edasi. See vaidlus on kestnud siiani."

Plaanist abivajajad Soome viia on tema sõnul praeguseks loobutud ja tegu oleks ebanormaalse sammuga, sest inimesed on üritanud kümme kuud eesti keelt õppida, Soomes aga ei saa keegi ka vene keelest aru. Ka Saaremaa ei ole hea lahendus, sest seal on tööd leida keeruline. Need, kellel pole koduloomi, lähevad praeguse seisuga elama laevale, kuid koduloomadega põgenikud, kellel ei õnnestu Tallinnas elamist leida, peavadki Saaremaale kolima.

Põgenike abistajad on proovinud leiutada eri viise, kuidas nad saaksid praegustes kodudes kooliaasta lõpuni elada ja Viirandi sõnul oli vahepeal õhus ka variant, et Tallinna linn saaks korterid RKIK-ilt üle võtta ja need sotsiaalkorteriteks muuta. See aga ei õnnestunud.

"See maja on küll kaitseministeeriumi all, aga selles küsimuses on otsustusõigus antud sotsiaalministeeriumile ja ministeerium lepinguid ei pikenda," tõdes ta.

Kõige arusaamatumaks jääb abistajatele see, et kui majaomanikust RKIK on nõus majade kasutamist kuni tuleva aasta veebruari lõpuni pikendama ega soovi selle eest raha, siis sotsiaalministeerium ja SKA on otsustanud selle põgenikemassi üüriturule sundida.

"Enamjaolt on neil miinimumpalgad, neil on peres pensionäre ja lastega kodus olevaid emasid, aga meie viskame põgenikud üüriturule ja Tallinna linn hakkab neile meeletus koguses üüritoetusi maksma," viitas Viirand sotsiaalministeeriumi arusaamatule käitumisele. "Neid toetusi kulub tuhandetes ja tuhandetes."

Kõlvart: SKA esindajad ei püüagi olukorda inimlikult lahendada

Olukord teeb muret ka Tallinna linnale. Linnapea Mihhail Kõlvart pöördus lahenduse leidmiseks peaminister Kaja Kallase poole ja tõi välja, et ehkki üürilepingud peatselt lõppevad, ei ole SKA andnud osapooltele vajalikke selgitusi.

"Praegune olukord tekitab inimestes väga palju muret ja pingeid, kuna uue eluaseme leidmine on majanduslikult vähekindlustatud peredele tõsiseks väljakutseks, seda enam, et nii lühikese aja jooksul ei ole üüriturul võimalik korterit leida," lausus Kõlvart.

Tema sõnul selgitasid linna esindajad vajadust üürilepinguid vähemalt kooliaasta lõpuni pikendada 10. märtsil toimunud nõupidamisel, kus osalesid lisaks linna esindajatele ka SKA, RKIK-i ja vabatahtlike esindajad. Seal kinnitas ka RKIK-i esindaja, et kaitseministeerium on üürilepingute pikendamiseks valmis.

Ehkki SKA on välja toonud päästeameti ettekirjutused, mille kohaselt olevat Kopli tänava hoone ohtlik, on need probleemid Kõlvarti sõnul hea tahtmise korral igati lahendatavad. Linnapea tõi Kallasele saadetud kirjas välja, et linna ja vabatahtlike ettepanekuid tutvustati 13. märtsil ka sotsiaalkaitseminister Signe Riisalole, kes ei pidanud sellest hoolimata üürilepingute pikendamist RKIK-i ja SKA vahel võimalikuks.

"Tuleb tõdeda, et sotsiaalministeeriumi valitsemisala esindajad ei püüagi olukorda inimlikult ja väärikalt lahendada, vaid survestavad niigi keerulises olukorras sõjapõgenikke kiiremini välja kolima," ütles Kõlvart.

Ta lisas, et 16. märtsil toimunud Kopli hoone külastamisel ütlesid nii Riisalo kui SKA esindaja Vadim Ivanov, et varem sõjapõgenikele antud lubadused pikaajalise majutuse pakkumiseks enam ei kehti. Kohal olnud vabatahtlike ja linna esindajate sõnul möödus kogu kohtumine kriitilises ja perekondade muredesse, näiteks õppeaasta kestel kolimisse või koduloomade pidamise keeldu laevas, ükskõikses suhtumises.

Sama emotsiooniga meenutas kohtumist ka Viirand, kelle sõnul väitis Riisalo seal, et maja oli ainult lühiajaliseks majutuseks mõeldud juba algselt, ehkki 1. aprillil 2022 põgenikele antud dokumendis oli selgelt kirjas, et tegu on pikaajalise majutusega.

"Valetamist, oma sõnadest taganemist on olnud hästi palju," tõdes Viirand. "SKA koordinaatorid alandavad ja kiusavad põgenikke, üritavad neid kogu aeg paika panna. Emotsionaalseid vintsutusi on need inimesed saanud kogu aeg."

Ta leiab, et sotsiaalministeerium on põgenikega äärmiselt inetult käitunud ja tõi välja, et mõned pered on otsustanud tekkinud olukorra tõttu isegi Ukraina ohtlikesse piirkondadesse tagasi minna.

Kõlvart palus, et olukorda sekkuks peaminister, sest küsimus on nii põgenikele inimlike tingimuste tagamises kui ka Eesti riigi usaldusväärsuse ja maine hoidmises. Ta tegi Kallasele ettepaneku pikendada Kopli ja Mäepealse tänava hoonete üürilepinguid vähemalt aasta lõpuni ning hiljemalt 30. märtsiks Tallinnale selle kohta tagasisidet anda.

Riisalo lepinguid pikendada ei kavatse

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ütles ERR-ile, et valitsus Kõlvarti pöördumist arutada ei kavatse.

"Valitsuses ei ole põhjust arutada asju, mis on fikseeritud seadusega. Valitsuses on arutatud seda, et sotsiaalministeeriumi valitsusalas oleks piisav ressurss, et kõigile ajutist majutust pakkuda, aga selle keskmine aeg on keskmiselt kaks kuud ja maksimumaeg seadusest tulenevalt neli kuud. Siin räägime me aastast," lausus ta.

Riisalo sõnul on kõnealustes majades elavatele peredele piisavalt aega juurde antud, et nad koos Tallinna ja SKA-ga eluasemed leiaksid.

"Ma ei pea kuidagi võimalikuks, et me seda ebavõrdset kohtlemist veel pikemalt jätkame. Seda tuge pakutakse ka praegu aktiivselt inimestele korterite otsimisel ja kes ei leia, neile otsitakse individuaalseid lahendusi. Paljudel juhtudel on selleks veel ajutiselt laevas paiknemine, aga lepingute pikendamise võimalust ma ei näe," sõnas ta.

Riisalo rõhutas, et alates sõja algusest on ajutist majutust soovinud üle 24 000 inimese ja neile pakub riik 1200-eurost ühekordset toetust, katmaks kulutusi tagatisraha maksmiseks või muudeks kolimisega seotud väljaminekuteks.

"Kõik need, kellel on ajutine kaitse, on samade õigustega nagu ülejäänud Eesti inimesed, nad saavad toimetulekutoetust ja kui sissetulek on ebapiisav, katab see toetus Eesti süsteemi kohaselt eluasemekulud," ütles minister ja lisas, et samuti saavad põgenikud vajadusel puudega inimeste toetust, perehüvitisi ning pensionäridest põgenikud lisapensioni, mis nende Ukrainast saadaval pensionisummal Eesti rahvapensionist puudu jääb.

Nii nagu Eesti inimeste puhul, eeldatakse Riisalo kinnitusel ka ukrainlaste puhul, et nad pingutavad. Ta ütles, et üle 24 000 ajutist majutust soovinud inimese on seda ka saanud ning keskmiselt kahe kuuga endale elukoha leidnud.

"Antud kahes majutusüksuses, mis on ajutised ja mille eest maksab riik, on inimesed olnud oluliselt pikemat aega, osa varsti juba aasta. See on meie avalik raha, mida me kasutame. Ja peame aru saama, et kui kohtleme Ukraina sõjapõgenikke erinevalt, tekitab see ärevust ka neis, kes peavad ise toime tulema ja pole aus ka meie enda inimeste suhtes, kellele Tallinnas või teistes kohalikes omavalitsustes sotsiaalseid eluasemeid puudu on ja järjekorrad on pikad," ütles sotsiaalkaitseminister.

Ta lisas, et peavarjuta ei jäeta kedagi ning kõigile pakutakse ajutist majutust edasi laevas, kus on praegu tühja ruumi palju, sest põgenikke tuleb järjest vähem.

"Ukrainas on täiemahuline sõda. Eesti riik on teinud per capita väga suuri kulutusi nii sõjaliseks abiks kui ka põgenike abistamiseks. Väga keeruline on pakkuda inimestele koos koduloomadega ajutist majutust. Inimesed peaksid kasutama ära kogu abi, mida neile pakutakse, ja püüdma leidma pikaajalist majutust koos abistajatega," lausus ta.

Riisalo sõnul on riik teinud eelarvest eraldisi ka põgenike koduloomade veterinaarabiks, kuid kogu inflatsiooni ja energiahindade kallinemise kontekstis ei ole Eesti nii jõukas, et suudaks pakkuda kõike, mida sõjapõgenikud soovivad.

"Saan väga hästi aru, kui keeruline on nende olukord ja kolimine võõrasse riiki ja kultuurikeskkonda, aga sellele vaatamata tuleb teha ka jõupingutusi ja rõhutan, et meil on praegu 39 000 ajutise kaitsega sõjapõgenikku Eestis, aga siin räägime kahest majutusüksusest, kus on tekkinud probleem. Arvan, et selle lahendus on kõigi osapoolte ühine jõupingutus, et aidata inimestel elukohad leida. Lepingute pikendamine ei ole kindlasti lahendus."