ERJK hinnangut ootavad nii SAPTK-i lendlehed kui ka kahe partei perepäevad

Sihtasutus Perekonna ja Traditsioonide Kaitseks avaldas 1. märtsil lühifilmi abielu ja perekonna tähendusest. Vabaühenduste Liidu valimiste valvurid kahtlustasid, et tegu on osaga valimiskampaaniast ja keelatud annetustega. Näiteks olid filmis põhitegelased EKRE nimekirjas kandideerinud Varro Vooglaid, Markus Järvi ja Martin Helme.

"Valimiste valvuritele tundus, et Sihtasutuse Perekonna ja Traditsioonide Kaitseks loodud lühifilm, kus ka mitu valimistel kandideerivat inimest ise osales ja ekraanil ka näha oli, nädal enne valimisi on ikka üks osa kampaania tegemisest," ütles vabaühenduste liidu juhataja Kai Klandorf.

SAPTK-i juhataja Varro Vooglaid lükkas kahtlustuse tagasi. Vooglaiu sõnul planeeris SAPTK selle filmi juba suvel ning küsis sihtasutuse toetajatelt selleks toetust, mida paljud ka andsid. Siis aga tuli miskit vahele, nii et filmi tegemine lükkus arvatust natukene rohkem edasi.

"Mina tahtsin seda tegelikult juba sügisel teha, siis aasta alguses me lõpuks tegime ära. Tegelikult selle avaldamine enne valimisi oli siiralt täiesti juhuslik, aga isegi kui ei oleks olnud ja isegi kui me oleks selle sihilikult enne valimisi, siis mitte midagi õigusvastast siin ikkagi ei ole," ütles Vooglaid.

Samal ajal lühifilmi avaldamisega jõudsid valijate postkastidesse ka flaierid, mis kutsusid üles mitte toetama riigikogu valimistel erakondasid, mis pooldavad abieluvõrdsust samasooliste inimeste vahel.

Eestis on seadusega keelatud juriidiliste isikute annetused erakondadele, ka SAPTK on juriidiline isik. Vabaühenduste Liit soovis, et ERJK uuriks, kas sihtasutus on selle all tegutsevatele erakonna kandidaatidele teinud keelatud tasuta reklaami ja aidanud oma rahaga kaasa erakondlike eesmärkide saavutamisele, kasutades sarnaseid jutupunkte ja vastandamistaktikat.

"Selles mõttes, kui üks vabaühendus tahab panustada ja mõjutada valimisi, siis see on igati tervitatav, aga see, kuidas osaletakse ja kuidas panustatakse, peaks olema argumenteeritud, see peaks olema sisuline ja ta ei tohiks olla vastanduv," ütles Klandorf.

Neljapäeval ERJK koguneski ning selle esimees Liisa Oviir ütles pärast kohtumist ERR-ile, et SAPTK-i filmis komisjon reklaami otseses mõttes ei leidnud.

"Natuke teine lugu on flaieritega, mis on allkirjastatud kahe kandidaadi poolt, seal on toodud välja nende seisukohad. Seda saab üsna üheselt käsitleda valimisreklaamina. Aga me eeldame, et kõik isikud, kes pürgivad avaliku võimu juurde, käituvad korrektselt. Me eeldame, et flaierite ja nende levitamise eest on tasutud, aga seda me näeme 4. aprillil aruannetest," ütles Oviir.

Nimelt on 4. aprill tähtaeg, mil erakonnad peavad olema esitanud ERJK-le valimiste kohta aruandluse. Kui SAPTK-i flaierite ja nende levitamise eest tasumine on aruandluses korrektselt tehtud, siis mingit alust menetluseks pole. "Kui seda aga ei ole tehtud, peame küsima andmeid juurde," ütles Oviir.

ERJK arutab ka Keskerakonna korraldatud perepäevi Lasnamäel Tondiraba pargis ja Pirital ning Isamaa kandidaadiga seotud perepäeva Türil. Nende puhul ootab ERJK lisaandmeid, kas ja kuidas nende eest on tasutud.