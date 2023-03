Deutsche Banki aktsiate hinnalangus pani turud muretsema

Euroopa ühe suurima ja olulisema laenuandja Deutsche Banki aktsiad odavnesid 15 protsenti, langedes madalaimale tasemele alates eelmise aasta sügisest.

Pärast Silicon Valley Banki kokkuvarisemist USA-s märtsi alguses on investorid otsinud üle maailma haavatavateks peetavaid finantsinstitutsioone, et neist hoiduda. "Inimesed tahavad vältida kõike, mis võiks tähelepanu alla sattuda ütles Neuberger Bermani krediidiportfelli juht Jon Jonsson ärilehele Wall Street Journal.

Deutsche Bank on Saksamaa majanduses üks kesksemaid. Vaatamata aastatepikkusele kärpimisele ning panga väiksemaks ja turvalisemaks muutmisele on see jäänud ka ülemaailmselt oluliseks pangaks, millel on suur roll Wall Streetil võlakirjade, tuletisinstrumentide ja valuutadega kauplemisel.

"Deutsche Bank on oma ärimudelit põhjalikult moderniseerinud ja ümber korraldanud ning see on väga kasumlik pank," ütles Saksamaa kantsler Olaf Scholz reedel Brüsselis Euroopa Ülemkogul ajakirjanikele. "Muretsemiseks pole mingit põhjust."

Mõned analüütikud ja investorid tundusid olevat hämmingus, et Deutsche Bank sai turult nii negatiivse reaktsiooni. Kuigi seda on pikka aega peetud üheks Euroopa probleemseimaks pangaks, stabiliseeris 2019. aastal alanud kapitaalremont selle tegevuse. Erinevalt Credit Suisse'ist on Deutsche Banki hoiustebaas viimastel kvartalitel püsinud stabiilsena. Eelmine aasta oli Frankfurdis asuva panga kõige kasumlikum aasta alates 2007. aastast.

"Turg on ärevuses. Tundub, et see lihtsalt otsib sihtmärke," ütles Muzinich & Co portfellihaldur Tatjana Greil Castro lehele.

Reedel langesid ka teiste Euroopa pankade aktsiad, kuid vähem kui Deutsche Bank. Rivaali konkurendi Commerzbank AG aktsia langes 6,5 protsenti. Barclays PLC langes 5,8 protsenti, nagu ka Prantsusmaa kõige väärtuslikum pank BNP Paribas SA.

"Kasvav rahutus globaalse pangandussüsteemi pärast suurendab aktsiaturgude volatiilsust kogu maailmas," ütles finantsnõustaja deVere Groupi tegevjuht Nigel Green uudisteagentuurile Reuters. "Kuna mure pankade stabiilsuse pärast püsib, on oodata turu edasist ja intensiivistuvat volatiilsust," lisas Green.