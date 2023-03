Riigikohus loodab nädala lõpuks kõik valimiskaebused lahendada

Riigikohus on sinna laekunud 16 valimiste teemalisest kaebusest seitse lahendanud ning loodab ülejäänud üheksa menetluse lõpetada selle nädalaga.

"Riigikohtul on kaebuste lahendamiseks aega seitse tööpäeva alates nende kohtusse saabumise päevast. Eeldatavasti peaksid kõik praegu menetluses olevad kaebused saama seega lahenduse hiljemalt selle nädala lõpuks," ütles riigikohtu pressiesindaja Arno Põder esmaspäeval ERR-ile.

"Samas võib see tähtaeg mõne tööpäeva võrra pikeneda, kui näiteks mõne kaebuse sisu on vaja täpsustada," lisas ta.

Põder märkis, et seoses tänavuste riigikogu valimistega on esitatud riigikohtule 16 kaebust, millest hetkel on veel lahendamata üheksa.

"Esmaspäeva ennelõunase seisuga on riigikohtu menetluses üheksa kaebust. Enamik neist puudutavad ühe või teise nurga alt elektroonilist hääletamist – selle korraldamisel esinenud väidetavaid rikkumisi või üldisemaid etteheiteid elektroonilise hääletamise usaldusväärsuse kohta," selgitas Põder.

Riigikohtu esindaja ütles ka, et riigikohus liitis neljapäeval kaks Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) kaebust, sest nende sisu suures osas kattus. Ühendatud kaebuse lahendamise tähtaeg on neljapäeval, 30. märtsil.

Vabariigi Valimiskomisjoni otsuste vaidlustamise tähtaeg möödus juba eelmisel nädalal, mis tähendab, et uusi kaebusi nende kohta riigikohtusse enam laekuda ei saa.