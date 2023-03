Tallinn tasuta ühistranspordist loobuda ei kavatse

Priisõit maakonnaliinidel saab tõenäoliselt varsti läbi, sest riigil pole selleks raha. Tallinn aga ei kavatse tasuta sõidust loobuda, kuigi linnakassast nõuab see igal aastal aina suurema summa ning teenus on märksa kallim kui maakonnas.

Kümme aastat on tallinlased saanud kodulinnas ühistranspordiga tasuta sõita. Kuigi 1. maist läheb bussisõit mittetallinlastele senisest veel kallimaks ning hinnatõusu põhjendatakse kütuse kallinemisega, siis pealinlaste tasuta sõidutamisest Tallinn loobuda ei kavatse.

"Hinnad hakkasid kasvama siis, kui hakkasid kasvama kulud, mis on seotud eelkõige kütusega. Ja teine faktor on palgatõus. Võrreldes eelmise aastaga ainult palgatõusuks meil läheb 37 miljonit eurot. Kui 2019 oli aasta eelarve Tallinna linna puhul umbes 83 miljonit eurot, siis praegu see on 120 miljonit eurot," rääkis Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Umbes samas suurusjärgus kulus raha ka mullu, kuid toona tuli sügisel linnakassast ühistranspordi käigushoidmiseks 16 miljonit eurot lisaraha leida.

"Loodame, et kütuse hind ei hakka igal aastal nii drastiliselt kasvama. Samas palgatõusuga tuleb tegeleda ka edaspidi. Aga see on üldine trend, mitte ainult selles valdkonnas, vaid meil on samad trendid igas valdkonnas. See ju ei tähenda, et me peame mõnest valdkonnast üldse loobuma. Teenuseid tuleb elanikkonnale osutada ka edaspidi," rääkis Kõlvart.

Tallinna linnatranspordi juhi Kaido Padari sõnul on gaasi hind olnud oodatust madalam, ka diislikütuse hind on positiivselt üllatanud ja kahe kuuga on ettevõte teeninud kolm miljonit eurot kasumit.

"Ma vaatan küll julgelt sellele aastale otsa ja praegu küll kõik märgid näitavad, et 120 miljoni eurosest eelarvest, mis selleks aastaks tehtud on, nii mõnigi miljon jääb kasumirea peale," ütles Padar.

Seda hoolimata suvisest ööbusside pilootprojektist ning vajadusest panna trammiteede ehitamise ajaks käiku uued liinid.

"Riigile ma soovitaksin tulla linnatranspordi ametiga rääkima, et kas on võimalik mõnda liini pikendada linnapiirdest rohkem välja ja sealt reisijad ära tooks. /.../ Kõik need asulad, mis on Tallinna külge kasvanud nagu öeldakse, on see Tabasalu, on see Peetri, on see Laagri," rääkis Padar.

"Tallinna elanik, kes on Tallinna sisse kirjutatud, võidab ja saab tasuta sõita. See, kes on naaberomavalitsusse sisse kirjutatud, tema jaoks läheb hind 60 protsenti kallimaks," ütles Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juht Andrus Nilisk.

Tema sõnul ei piisa ainult üle linnapiiri sõitmisest, vaid ühistranspordisüsteemi on vaja põhjalikumalt muuta.

Praegu aga tegutseb Tallinnas munitsipaalettevõte ja maakonnas leitakse vedajad konkursi kaudu, kusjuures Tallinna liinikilomeeter on kaks korda kallim kui maakonnas.

"Asi ei ole selles, kus on liinikilomeeter odavam või kallim, aga küsimus on selles, kuidas süsteemi üles ehitada. Ja ühistransport ei ole ainult liinikilomeetri hind," sõnas Kõlvart.