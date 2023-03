Gruusia ja euroliidu suhe pole plekitu

Kui Gruusias mõni nädal tagasi valitsuse vastased meeleavaldused puhkesid, siis kippusid mitmed riiki juhtiva Gruusia Unistuse erakonna liikmed otseselt ründama Euroopa Parlamendi liiget Viola von Cramon-Taubadel. Süüdistustest üks leebemaid oli see, et ta on opositsiooni poolt ära ostetud. Kuid see pole kaugeltki esimene kord, mil europarlamendi Gruusia suunalise grupi juhtivliiget rünnatakse ning ta on sellega harjunud.

"Olen ilmselgelt üks nende lemmiksihtmärke juba mõnda aega. See pole uus asi. Juba siis, kui ma olin Gruusias esimest korda 2010. aastal, mil Mihheil Šaakašvili oli president ja tema ründas mind, sest üritasin jääda oma põhimõtete juurde õigusriigi, ausameelsuse, demokraatia ja opositsiooni õiguste koha pealt. Talle ei meeldinud see eriti. Olin Šaakašvili ajal persona non grata. Seepärast on veelgi jaburam, kuidas võimuerakond mind kohtleb ja üritab inimestele pähe panna, et mind on kinni maksnud Ühinenud Rahvuslik Liikumine (UNM) ja teiste opositsioonierakondade poolt. See on täiesti absurdne. Gruusia valitsus ei suuda taluda kriitikat ja tahaksid näidata pilti, millel valitsus ja võimuerakond Gruusia Unistus on endiselt euroopameelne ja tegutseb rahva nimel, kes ilmselgelt tahaks Euroopa perspektiivi. Kes ilmselgelt tahaks näha riiki Euroopa Liidus ja läänemeelset teed, aga neil on kahjuks valitsus, mis teeb vastupidist sellele, mis oleks vajalik, et seda staatust saavutada ja kursil püsida," rääkis Cramon-Taubadel.

Cramon-Taubadel sõnul sooviks ta hoida Gruusia poliitikutega suhteid ka mitteametlikul tasandil, ent praegusel kujul on see üsna võimatu. Tema ülesandeks on organiseerida ka koostööd Gruusia parlamendiga. Kuid töö nendega on üsna omapärane arvestades olukorda, et tegemist on riigiga, mis soovib saada Euroopa Liidu liikmeks. Näiteks sel reedel pidi Cramon-Taubadel sõitma Tbilisisse, et arutada Gruusia n-ö teekaarti Euroopa liidu poole, ent tema kutse võeti tagasi.

"Planeerisime töötuba ja ülevaadet instrumentidest, mida Gruusia parlament peab opositsioonile tagama. Ja nüüd juba kolmandata korda on nad selle kutse tühistanud. Pärast seda, kui nad on meile teada andnud, et nad said teekaardi kätte ja, et see on enam-vähem Euroopa Parlamendi ja selle presidendi Roberta Metsola poolt heaks kiidetud, siis järgmisel päeval tühistasid nad tõelise töö ja meie poliitilise koostöö. See pole see, mida me ootaksime, kui sa tahad meiega koostööd teha ja pikaajalisi suhteid omada. Kui sa alati kinnitad, et oled nii väga huvitatud koostööst Euroopa parlamendiga," rääkis Cramon-Taubadel.

"Kas te kujutaksite ette mõnda teist riiki niimoodi tegutsemas? Mina ei suuda. Jah, vahel on vähemharmoonilised suhted ja rahulolematus, aga kas te tühistaksite kutse kolmandat korda kui te ise sooviksite saada selle klubi liikmeks? Ma kahtlen selles," lisas ta.

Cramon-Taubadeli sõnul ei anna ta selliste sammude pärast Gruusia suhtes alla, sest tegemist on olnud ühe piirkonna kõige eesrindlikuma riigiga. Aga probleem paistab olevat selles, et riigi poliitikud ei tunnista kompromisside kunsti ning austa kokkuleppeid. Tema hinnangul tegi seda ka praegune opositsioon, kui nad ise võimul olid, ent ta usub, et muutus on siiski võimalik.

Seda loodavad ka teised Euroopa Liidus. Ilma selleta poleks eelmisel reedel Gruusiasse lennanud ka Saksamaa välisminister Annalena Baerbock, kes pidi Tbilisiga olema ilmselt üsna otsekohene. Vähemasti neljasilma vestlustes, kuigi avalikult jäädi ametlikuks ja viisakaks. "Kuna oleme sõbrad, siis on meie jaoks oluline, et oleme sel teel üksteise vastu ausad. Osa aususest on see, et alati ei ole lihtne kirjeldada liitumisteekonda Euroopa Liitu. Oleme näinud seda kõigis riikides viimastel aastakümnetel. Loomulikult reformid on vajalikud ning kompromissid on vajalikud, sest Euroopa Liidu kogemus on see, et keegi ei saa nendes küsimustes n-ö lõigata. Eriti kui asi puudutab väärtuseid," ütles Baerbock.

Gruusia jaoks järgmine otsustav hetk Euroopa Liiduga liitumise seisukohalt on selle aasta sügisel, mil Euroopa Komisjon tutvustab nende järgmist arenguraportit. Viimatiste sündmuste taustal on raske uskuda, et selles roheline tuli antakse.