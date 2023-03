Ajaleht Financial Times kirjutab, et üha rohkem noori prantslasi liitub pensionireformi vastaste protestidega. Protestidega liituvad nüüd ka radikaalsed aktivistid.

"Mõned noored inimesed, kes alguses ei tundnud end reformist puudutanud, on liitunud liikumisega ja nad tulevad varahommikul tänavale, et blokeerida koole ja liituvad siis protestidega," teatas Prantsuse võimude luurehinnang.

Mõned ülikoolid ja keskkoolid sulgesid aktivistide tegevuse tõttu teisipäeval oma uksed. UNEF-i andmetel blokeeriti Pariisis mitut ülikoolilinnakut, sarnaseid blokeerimisi toimus veel ka teistes Prantsuse linnades. Pariisis asuvas Tolbiaci ülikoolis viskasid tudengid sissepääsude ette tõukerattaid ja prügikaste. Tudengid kirjutasid seintele pensionireformi vastaseid loosungeid, vahendas Financial Times.

Prantsusmaal puhkesid hiljuti suured pensionireformi vastased meeleavaldused, kuna president Emmanuel Macron otsustas tõsta pensioniiga 64. eluaastani. Macroni sõnul on reform vajalik, kuna riigi elanikkond vananeb. Seadus vajab veel konstitutsioonikohtu heakskiitu. Kui see jõustub, siis peavad prantslased täispensioni saamiseks töötama 43 aastat, praegu on see 41 aastat.

Tudengitele valmistasid varem muret elamiskulude tõus, mitte pensionid. Protestidega liituvad nüüd ka radikaalsemad aktivistid. Politsei arreteeris hiljuti 457 inimest.

Elysee palee pöördus ametiühingute poole, et leida viise kriisi leevendamiseks. Ametiühingud tahavad, et valitsus peataks vastuolulise reformi. Võimud pole seda ettepanekut veel vastu võtnud.