WSJ: Vene majandust ootavad ees väga rasked ajad

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Venemaa majandust ootavad ees väga rasked ajad, kuna investorid ei taha enam riiki raha paigutada. Venemaa eelarve puudujääk kasvab ja Kreml kulutab üha rohkem raha sõjapidamisele.

2022. aasta alguses tõusis maailmaturul nafta hind, seetõttu suurenes ka Venemaa sissetulek. Need päevad on aga möödas. Kremli tulud nafta ja gaasi müügist on järsult kukkunud. Moskva müüb oma naftat suure allahindlusega, vahendas The Wall Street Journal.

Alates eelmise aasta novembrist on rubla kurss dollari suhtes langenud üle 20 protsendi. Riigis napib tööjõudu, kuna noored saadetakse rindele või nad põgenevad riigist. Investorid ei taha enam riigi majandusse raha paigutada.

Moskvas asuv Gaidari instituut teatas, et riigi tööstust räsib suur tööjõupuudus. Puudus on keevitajatest, mehaanikutest ja elektrikutest.

Venemaa oligarh Oleg Deripaska ütles hiljuti, et Venemaa majandus on sanktsioonide tõttu suure surve all. Ärimees hoiatas, et Venemaal võib 2024. aastaks raha otsa saada.

Moskva sõltub nüüd üha rohkem Pekingist ning Venemaast võib saada Hiina majanduskoloonia. "Pikaajaline pilt on tume. Moskva sõltub liiga palju Hiinast," ütles Vene majanduse ekspert Maria Šagina.

Euroopa riigid otsivad nüüd Venemaa fossiilkütustele alternatiivseid energiaallikaid. Euroopa samal ajal aga jätkab ka Ukraina toetamist. Venemaa teatas hiljuti, et plaanib nafta tootmise mahtu 500 000 barreli võrra kärpida. Venemaa eelarve puudujääk jõudis veebruaris 34 miljardi dollarini.

Naftatulud olid varem aluseks ühiskondlikule lepingule, mille raames enamik venelasi ei osalenud võimude-vastastel protestidel. Moskva-vastased sanktsioonid vähendavad nüüd Venemaal tarbimist. Jaemüük langes 2022. aastal 6,7 protsenti. Uute autode müük langes veebruaris aastatagusega ajaga võrreldes 62 protsenti.

Venemaa ettevõtjad proovivad nüüd Moskva-vastaste sanktsioonidega kohaneda. Kõige rohkem on hädas tehnoloogiafirmad.

Venemaa proovis aastaid asendada välismaiseid kaupasid kodumaal tehtud toodanguga. Siiski pole Venemaa suutnud leida asendust läänest pärit kõrgtehnoloogiale.

Enne sõda unistas Oleg Mansurov, et tema firma hakkab konkureerima tehnoloogiafirma SpaceX-iga. Pärast sõja puhkemist võtsid investorid tema firmast raha välja. 2022. aasta aprillis varises tema firma kokku.

"See on nagu naasmine nõukogude aegadesse, et proovitakse kõike ise teha. Puuduvat on aga peaaegu võimatu korralikult asendada. Me ei räägi siin enam ühe- või kaheaastasest kriisist," ütles Viini majandusuuringute instituudi ökonomist Vassili Astrov.