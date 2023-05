Kasahstani tolli karmistamine võib tõsta pesumasinate hindasid Venemaal

Kuigi Venemaa on seadustanud ebaseadusliku nö paralleelimpordi, siis pole seda teinud Kasahstan. Kasahstani toll on viimastel kuudel asunud piirikaubandust rohkem kontrollima ning seetõttu võib Venemaal elektroonika ja kodumasinate hind tõusta 10 kuni 12 protsenti.

Kasahstani toll on viimastel kuudel asunud karmistama kontrolli piirikaubanduse üle ning Venemaal on hakatud tundma selle majanduslikke mõjusid. Kuna Astana ei taha, et Kasahstan satuks lääneriikide sekundaarsete sanktsioonide alla, siis on Kesk-Aasia riik võtnud sanktsioonidest kõrvalehiilimise vastu kasutusele karmimad meetmed.

Kuigi Venemaa on legaliseerinud nö paralleelimpordi ehk impordi ilma autoriõiguseta, siis on Kasahstan otsustanud sellised tehingud peatada, vahendas portaal The Diplomat. Hinnanguliselt tõuseb Kasahstani tolli tõhusama töö tõttu elektroonika ja kodumasinate hind Venemaal 10 kuni 12 protsenti, kirjutas Kommersant.

Mitmed lääne päritolu ettevõtted nagu Samsung, LG, Apple, Bosch ja teised on enda tegevuse Vene turul peale Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale pannud kas pausile või selle täielikult lõpetanud. Samas müüakse nende toodangut jätkuvalt Vene lähinaabritele nagu Kasahstan ja Usbekistan, miskaudu võivad elektroonika ja kodumasinad Venemaale jõuda. The Financial Times kirjutas märtsis, et kui 2021. aastal ei eksportinud Kasahstan Venemaale ühtegi pesumasinat, siis 2022. aastal läks neid Vene turule juba 100 000.

Kasahstani üldine kaubavahetus Venemaaga tõusis järsult ka Vene invasioon alguses, olles 2022. aastal veerandi võrra suurem, jõudes väärtuses 8,8 miljardi dollarini. Ka Eesti kaubavahetus Kesk-Aasia riikide, näiteks Kasahstani, Usbekistani ja Kõrgõzstani vahel kasvas eelmisel aastal järsult.

Kuna moodsates kodumasinates on palju tehnoloogiat, siis on mitmed Euroopa ametiisikud muretsenud, et Venemaa võib nii riiki toodud pesumasinatest kui ka kaameratest kiskuda välja mikrokiipe, muutes nõnda algselt tsiviilfunktsiooniga seadmed kasulikuks sõjatööstusele.

Aprilli algusest võeti Kasahstanis kaubavoogude paremaks jälgimiseks kasutusele digitaalne süsteem, mis peaks aitama paremini jälgida riiki saabuvat importi ja väljuvat eksporti, kirjutas märtsis Eurasianet. Süsteem võeti kasutusele, et demonstreerida vastavust lääneriikide sanktsioonidega Vene majanduse vastu. Kasahstan on koos Venemaaga Euraasia majandusliidus ning teoreetiliselt peaks kaubavahetus kahe riigi vahel toimuma sujuvalt.

The Diplomat tõi esile, et kuigi Kasahstan on enda piirkaubandust asunud rohkem kontrollima, siis toimub kaubavahetus ka Hiina, Kõrgõzstani, Araabia Ühendemiraatide ja teiste riikidega.