Vene rubla kukkus euro ja dollari suhtes aasta madalaimale tasemele

Vene valuuta nõrgenes Moskva börsil 82 rublani USA dollari ning 90,06 rublani euro suhtes, vahendas BBC.

Rubla väärtus ei ole sarnasele tasemele kukkunud alates eelmise aasta aprillist. Vahetult pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse mullu veebruaris nõrgenes Vene valuuta 113 rublani USA dollari suhtes. Juulis stabiliseerus see 50 rubla juurde, kuid on alates sellest ajast taas nõrgenenud.

Börsimaaklerite sõnul on rubla nõrgenemine seotud mitme teguriga, muu hulgas nafta hinna langusega märtsis ning lääne ettevõtete müügiga Venemaal.

Lääneriigid on kehtestanud Venemaale majandussanktsioonid pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Varem tänavu teatas Venemaa, et riigi majandus langes 2022. aastal 2,1 protsenti, mis on palju väiksem langus kui prognoositud 15 protsenti.

Venemaa režiimi liider Vladimir Putin on öelnud, et riigi majandus peab sanktsioonidele hästi vastu, kuid möödunud nädalal ta tunnistas, et neil võib Venemaale siiski negatiivne mõju olla.