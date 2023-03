Saksa Bundeswehri hankeameti juht vahetati välja

Saksamaal kritiseeritud relvajõudude hankeameti juht vahetati välja. Ametit on süüdistatud liigses bürokraatias. Saksa kaitseminister Boris Pistorius on varem öelnud, et Ukrainas toimuva sõja valguses pole hankeameti lähenemine enam ajakohane.

Saksa kaitseminister Boris Pistorius otsustas Saksa relvajõudude hankeameti juhi välja vahetada, teatas Der Spiegel. Hankeametit on süüdistatud aegluses, liigses bürokraatias ja ebaefektiivsuses. Gabriele Korbi asemel saab hankeameti juhiks Annette Lehnigk-Emden. Korb juhtis Bundeswehri hankeametit alates 2018. aastast. Hankeametis töötab üle 6000 töötaja.

Der Spiegel tõi esile, et tulenevalt Ukrainale saadetud relvaabist peavad Saksa relvajõud relvastuse ja tehnika kiirelt asendama. Samas teatas hankeamet, et ei suuda sel aastal osta uusi Skyranger õhutõrjesüsteeme, kuna hankeprotsess võtab kaua aega. Saksa parlamendi Bundeswehri voliniku Eva Högli hiljutises raportis toodi esile, et Saksa relvajõududel on puudu ka elementaarsetest asjadest, mis sobivad ka igale ilmastikule.

Saksa kaitseminister Boris Pistorius ütles varem Der Spiegelile, et Bundeswehri hankeprotsess, struktuur, kiirus ja meetodid ei ole peale Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale enam ajakohased.