Sõja 400. päev: Milley sõnul kannavad Vene väed Bahmutis suuri kaotusi

Oluline neljapäeval, 30. märtsil kell 22.33:

- Pentagon: USA on välja õpetanud üle 7000 Ukraina sõduri;

- Põhja-Makedoonia saadab Ukrainale lahingkoptereid;

- Briti luure: Venemaa saab 400 000 meest relvajõududesse juurde sunniga;

- Milley: Vene väed kannavad Bahmutis suuri kaotusi;

- Zelenski: demokraatia vaenlased peavad kaotama;

- Erdogan: Putin võib külastada Türgit;

- Venemaa jätkab Sumõ oblasti pommitamist;

Pentagon: USA on välja õpetanud üle 7000 Ukraina sõduri

USA kaitseministeeriumi kõneisiku brigaadikindral Pat Ryderi sõnul on USA treeninud sõja algusest õpetanud välja üle 7000 Ukraina sõduri.

Sel nädalal jõudsid Euroopasse tagasi 65 Ukraina sõdurit, keda treeniti Oklahomas Fort Silli sõjaväebaasis kasutama Patriot õhutõrjesüsteeme.

Ryderi sõnul on märtsi lõpuks üle 4000 Ukraina sõduri läbinud väljaõppe Saksamaal, nende seas kaks brigaadi, millest üks on treenitud kasutama Bradley lahingumasinaid ning teine Strykeri lahingumasinaid.

Esimesed USA Strykeri lahingumasinad on Ukrainas ka kasutusse jõudnud ning Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov jagas sotsiaalmeedias videot, milles on näha neid ja Cougar miinivastaseid sõidukeid.

Strykers & Cougars are now in the capable hands of Air Assault Forces.

Took them for a test drive. I'm glad that the best soldiers in the world are getting the best vehicles from our partners.

They will bring us closer to victory.

Thank you to @POTUS @SecDef & all Americans. pic.twitter.com/xQCcAElvm4