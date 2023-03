USA: Venemaa tahab Põhja-Korealt toiduabi eest laskemoona

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby sõnul tahab Venemaa soetada Põhja-Korealt laskemoona. Vastutasuks kavatseb Venemaa anda Põhja-Koreale toiduabi. Varem on USA süüdistanud Põhja-Korea relvastuse ostmises Wagneri grupeeringut.

Ameerika Ühendriikide rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby teatas, et USA luureinfo kohaselt soovib Venemaa saada Põhja-Korealt laskemoona. Vahetuskaubana laskemoona eest tahab Venemaa saata Põhja-Koreale toiduabi, teatas Reuters.

John Kirby lisas, et Venemaa kavatseb saata delegatsiooni Põhja-Koreasse võimalikku kokkulepet arutama. Kirby rõhutas, et selline kokkulepe oleks vastuolus mitme ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooniga. Julgeolekunõukogu eesistuja on alates 1. aprillist rotatsiooni korras Venemaa.

John Kirby kommentaarid tulid peale teadet, mille kohaselt pani USA sanktsioonide alla ühe Slovakkia mehe, kes püüdis organiseerida Põhja-Korea päritolu relvastuse jõudmist Venemaale. Kirby juhtis tähelepanu ka Põhja-Korea valitsuse teadetele, mille kohaselt nad ei anna ega müü relvastust Venemaale.

USA süüdistas eraldiseisvalt detsembris Põhja-Korea relvastuse soetamises Vene palgasõdurite grupeeringut Wagner. Tollal nimetas Wagneri grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin neid väiteid kuulujuttudeks ja spekulatsiooniks. USA sõnul saatis Põhja-Korea Wagnerile rakette.

Põhja-Korea ja Venemaa vahel on lühike maismaapiir mööda Tumeni jõge Kaug-Idas.