Venemaa vastas Eesti sammule samuti ühe diplomaadi väljasaatmisega

Venemaa välisministeerium kutsus reedel välja Eesti ajutise asjur Moskvas Jana Vanamöldri ning väljendas talle "otsustavat protesti" seoses Venemaa diplomaadi "alusetu" kuulutamisega persona non grata-ks 24. märtsil, teatas Vene välisministeerium oma avalduses.

"Vastastikkuse põhimõttest lähtudes märgiti, et Eesti Moskva saatkonnast peab lahkuma sarnase tasemega diplomaat, kusjuures Eesti diplomaadile antakse riigist lahkumiseks aega sama palju, kui anti Vene asjurile," seisis Vene välisministeeriumi avalduses. See tähendab, et Eesti diplomaat, kelle nime pole avaldatud, peab Venemaalt lahkuma 5. aprilliks.

Samas lisas Vene välisministeerium, et on sunnitud vastu võtma ka teisi samme vastuseks "Eesti poole provokatiivsele tegevusele".

Eesti saatis Vene diplomaadi välja nädal tagasi

Eesti välisministeerium kuulutas reedel, 24. märtsil soovimatuks isikuks ühe Vene diplomaadi ning nõudis tema riigist lahkumist viie päeva jooksul.

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul otsustati välja saata saatkonnas konsulina töötanud Aleksandr Savinov. Tema tegevus Eestis on rikkunud diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni, mistõttu peab ta Eestist lahkuma hiljemalt 29. märtsiks.

Välisministeeriumi kinnitusel oli Vene diplomaat tegelenud otseselt ja aktiivselt Eesti julgeoleku ja põhiseadusliku korra õõnestamisega, Venemaa sõjategevust õigustava propaganda levitamisega ning Eesti ühiskonna lõhestamisega.

Välisministeerium nõudis jaanuari algul Venemaalt selle Tallinnas asuva saatkonna töötajate arvu viimist võrdseks Eesti saatkonna personali suurusega Moskvas, mis tähendas Vene saatkonna koosseisu vähendamist rohkem kui poole võrra. Kokku pidi riigist lahkuma 13 Vene diplomaati ja kaheksa tehnilist töötajat.

Sellele vastas Venemaa oma suursaadiku ärakutsumisega Tallinnast ning soovitusega Eesti saadikule Moskvast lahkuda. Mõlemad suursaadikud lahkusid oma asukohariigist 7. veebruaril.

Pärast Venemaa reedest otsust jääb mõlemal riigil teise pealinnas asuvasse saatkonda seitse diplomaadi staatusega töötajat.

Putin vabastas ametist Eestisse määratud suursaadiku

Venemaa president Vladimir Putin vabastas ametist Venemaa suursaadikud Lätis ja Eestis, kes olid varem nendest riikidest lahkunud seoses diplomaatiliste suhete taseme langusega, teatas uudisteagentuur Interfax.

Vene presidendi määrused Venemaa suursaadiku Eestis Vladimir Lipajevi ja suursaadiku Lätis Mihhail Vanini ametist vabastamise kohta avaldati reedel Venemaa ametlikus õigusinfo portaalis.

Eesti ei ole suursaadik Margus Laidre järel, kes on Venemaalt lahkunud, kuid kelle ametiaeg oleks nagunii saanud täis tänavu suvel, seni uut saadikut Moskvasse määranud.