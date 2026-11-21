Fersenid, Osten-Sackenid ja Pilar von Pilchaud on kolm aadlisuguvõsa, kelle saatuse kaudu avab Juhan Maiste Kirna mõisa loo, viies lugeja Eestimaa mõisatest Euroopa õukondadesse ja Peterburi salongidesse.

"Tegelikult on Kirna läbi aegade võlunud - väga põnev koht, väga huvitavad inimesed, kes siin on liikunud, kes siin on elanud. Kui me vaatame, kui kergelt liiguti Dresdeni, Berliini, Peterburi vahel ja kes ja mis ülesanded nendel inimestel olid. Nad olid ikkagi, kas siis Saksi suursaadikud Peterburis või vastupidi - Peterburi tsaari Paul I ja Aleksander I koduõpetajad," ütles Maiste.

Idee Kirna mõisa lugu kaante vahele panna tuli mõisa praegustelt omanikelt. Kui seni on rohkem räägitud kaunitest tulpidest ja sellest, mis toimub mõisa tagaaias, siis lähiaastail loodetakse rohkem rõhku panna peahoone korrastamisele.

"Me tigusammul ja vaikselt maja tunnetades ja seda ajalugu austades läheme ka ju edasi siin sees siseruumide pideva uuendamise ja restaureerimisega. Küll aga võib-olla see tundub osalt ka veider, aga meie eesmärk tegelikult on jätta väga palju vana alles," rääkis Kirna mõisa perenaine Tuuli Org.

Kirna mõisas hakatakse eksponeerima ka seal elanud aadlikperekondade lugu.

"Kui juba täna meil on mõne mõisniku pildid olemas, siis nüüd varsti me saame neid palju rohkem eksponeerida, samamoodi siis neid huvitavamaid seiku sellest raamatust ka välja tuua, kas siis näituste või püsiekspositsioonina," lausus Org.