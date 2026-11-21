Mereväe ülem kommodoor Ivo Värk ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud lühiintervjuus, et järgmisi rünnakuid Soome lahel ei saa välistada ning et rahvusvahelistes vetes sõdimine on nii Venemaale kui ka Ukrainale täiesti legitiimne.

Mis tegevused praegu Sparta II laevaga toimuvad?

Jätkuvalt käivad laeva päästetööd, mida juhib Soome merepääste koordinatsioonikeskus. Sündmuskohal on Eesti, Vene Föderatsiooni ja Soome alused. Toimub endiselt põleva laeva kustutamine distantsilt. Laeva meeskond on evakueeritud Vene Föderatsiooni kaubalaeva pardale. Ja Vene Föderatsiooni poolt on kohapeal üks päästelaev. Ja liitumas on veel ka teine.

Kas on selgunud, mis on laeva lastiks? Laev siiani põleb. Kas see last võib olla ka plahvatusohtlik?

Meil ei ole täpselt teada, millist lasti laev veab, küll aga meil on info selle kohta, et teatud määral on laeval põlemisohtlikku lasti.

Kui pikk see põlemine eeldatavalt on? Kas selle saab kustutatud päeva või nädalaga?

Selle kohta on raske midagi öelda või spekuleerida, see sõltub sellest, mis laeval põleb ja kuivõrd palju on kustutavat ressurssi kohapeal. Hetkel saab seda kõike distantsilt teha. Laeva peal kedagi kustutamas ei ole.

Kuidas koostöö Soome, Venemaa ja Eesti vahel käib? Kuidas see merel välja näeb ja mis roll on venelastel? Nemad tahavad ju laeva kätte saada?

Vene poolega koordineerib tegevust ikkagi Soome merepääste koordinatsioonikeskus. Nende omavaheline koostöö on täiesti toimiv ja olemas. Vahetatakse informatsiooni ja täpsustatakse tegevusi. Meie lihtsalt kaasume hetkel oma päästeressursiga sellesse operatsiooni.

Kas Kindral Kurvits on sündmuskohal ja mis rolli ta selles sündmuses täidab?

Kindral Kurvits on sündmuskohal ja teostab päästetöid. Hetkel ta kustutab koos teiste päästelaevadega põlevat laeva distantsilt.

Kas ongi nüüd uus reaalsus, et Soome lahel võib sarnaseid rünnakuid veel oodata?

Seda ei saa ju välistada. Kas see on Soome laht, Must meri või siis ka Vahemeri. Kõik see, mis jääb rannikuriikide territoriaalmerest väljapoole, on mõlemale vaenupoolele täiesti legitiimne koht, kus oma sõja tegevusi pidada.