OPEC kärbib tootmist ja nafta hind tõusis

Naftat eksportivate riikide organisatsioon OPEC otsustas pühapäeva õhtul, et kärbib naftatootmist umbes miljoni barreli võrra. Nafta hind tõusis esmaspäeva hommikul kaheksa protsenti.

Saudi Araabia toetas naftatootmise ulatuslikku kärpimist.

"Saudi Araabia rakendab koostöös teiste OPEC-i ja OPEC-i mittekuuluvate riikidega vabatahtlikku kärpimist. Saudi Araabia vähendab tootmist viie protsendi võrra," teatas Riyadh.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind tõusis esmaspäeva hommikul kaheksa protsenti ja on nüüd 84,21 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on 79,89 dollarit barreli kohta.

Saudi Araabia muretseb, et maailmas väheneb nõudlus toornafta järele. Saudi Araabia teatas, et kärped algavad mais ja kestavad 2023. aasta lõpuni, vahendas Financial Times.

Naftakartelli OPEC+ liige Venemaa teatas juba veebruaris, et plaanib nafta tootmise mahtu 500 000 barreli võrra kärpida alates märtsist. See on umbes viis protsenti Venemaa jaanuaris toodetud nafta mahust.

Suured naftatootjad muretsevad nüüd, et lääneriike võib sel aastal tabada majanduslangus. Ärev olukord panganduses on kasvatanud hirme, et järgmine majanduskriis on ukse ees.

"OPEC+ tegi ennetavaid kärpeid, et pääseda panganduskriisist tekkinud nõudluse vähenemise eest," ütles analüüsifirma Energy Aspects tippjuht Amrita Sen.

Saudi Araabia juhitud OPEC+ otsustas ka sügisel, et kärbib naftatootmist kahe miljoni barreli võrra. Valge Maja kritiseeris siis teravalt Saudi Araabia tegevust.

USA teatas eelmisel nädalal, et riik ei kiirusta strateegilistest varude täiendamisega. Asjaga kursis inimeste sõnul ärritas see otsus Saudi Araabiat. Finantsfirma RBC Capital Markets analüütik Helima Croft ütles, et Saudi Araabia plaanib nüüd välja töötada USA-st sõltumatu majanduse strateegia.

"See on Saudi Araabia poliitika. Nad leiavad uusi sõpru, nagu nägime Hiina puhul," ütles Croft.