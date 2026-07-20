USA jätkab Iraani pommitamist ja nafta hind ületas 90 dollari piiri

Pinged Lähis-Idas kergitavad nafta hinda ning Brenti toornafta hind oli esmaspäeva varahommikul umbes 90,30 dollarit barreli kohta.

USA energiaminister Chris Wright ütles varem pühapäeval, et vaatamata uuesti puhkenud konfliktile liiguvad laevad endiselt läbi Hormuzi väina.

"Araabia lahe piirkonnast liigub praegu veidi alla 14 miljoni barreli naftat päevas. See on kaks kolmandikku konfliktieelsest mahust, märkimisväärne kasv võrreldes märtsiga," ütles Wright.

Konflikt ei näita samas vaibumise märke ning USA korraldas ööl vastu esmaspäeva järjekordse rünnakulaine Iraani vastu. USA keskväejuhatuse (CENTCOM) teatel olid viimaste rünnakute sihtmärkideks Iraani sõjaväe juhtimiskeskused, õhutõrje- ja rannikuseiresüsteemid, mereväe võimekus, rakettide ja droonide stardipaigad ning sidevõrgud.

Iraani riiklik meedia teatas, et mitmes linnas toimusid plahvatused. Suurbritannia merendusalaste operatsioonide agentuur (UKMTO) teatas esmaspäeva varahommikul, et Hormuzi väinas põleb laev.

USA teatas pühapäeva õhtul, et Iraani drooni kahjutuks tegemise käigus hukkus üks Ühendriikide sõdur. Jordaanias asuvas Muwaffaq Salti õhuväebaasis sai vigastada veel mitu USA sõjaväelast. Tegemist on olulise USA sõjaväebaasiga, mis on viimastel päevadel korduvalt rünnaku alla sattunud.