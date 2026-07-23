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Nafta hind maailmaturul tõusis kahe kuu kõrgeimale tasemele

Välismaa
Naftatanker. Pilt on illustratiivne.
Naftatanker. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/CFOTO
Välismaa

Naftahinnad saavutasid neljapäeval peaaegu kahe kuu kõrgeima taseme, tõustes viiendat päeva järjest pärast seda, kui Jeemeni huthid teatasid kahe Saudi Araabia naftatankeri ründamisest, laiendades häireid ülemaailmses naftatranspordis nii Punase mere kui ka Hormuzi väina kaudu.

Brenti toornafta futuurid tõusid 5,83 dollarit ehk 6,2 protsenti, ulatudes 99,90 dollarini barreli kohta, olles esimest korda alates mai lõpust jõudnud 100 dollarini barreli kohta.

USA Lääne-Texase keskmise toornafta hind tõusis 4,41 dollarit ehk 5,08 protsenti 91,24 dollarini, ületades esimest korda alates 11. juunist 90 dollarit barreli kohta.

Lisaks uuele konfliktile Hormuzi väina kontrolli pärast on Jeemeni huthid avanud uue rinde, võttes sihikule Bab el-Mandebi väinas Saudi Araabia naftat vedavaid laevu pärast seda, kui nad on teatanud, et kehtestavad Saudi Araabiast pärit saadetistele mereväe blokaadi.

Houthi sõjavägi ründas sõjalise operatsiooni käigus kahte Saudi Araabia naftatankerit, teatas rühmitus neljapäeval. Saudi uudisteagentuur kinnitas hiljem, et üks kahest laevast oli Punasel mere rünnaku järel leekides.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Reuters

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