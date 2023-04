Õliliidu hinnangul jõuab nafta hinnatõus peagi ka Eesti tanklaisse

Naftat eksportivate riikide organisatsioon OPEC otsustas pühapäeva õhtul, et kärbib naftatootmist rohkem kui miljoni barreli võrra päevas ning nafta hind tõusis seepeale 85 dollarini barreli eest. Eesti Õliliit ennustab, et peagi jõuab see hinnatõus ka Eesti tanklatesse, aga kütusemüüja Neste selles nii kindel ei ole.

Nafta hind maailmaturul reageeris OPEC-i otsusele kiiresti, kuid stabiliseerus pärast esmaspäevahommikust kuueprotsendilist tõusu.

"Viimase paari nädala tõusuga on tegelikult tasa tehtud see märtsi keskel toimunud langus, mille üheks põhjuseks oli pangandussektori kriisimoment. Sealt on nafta hind küll korralikult taastunud, aga see tase on jätkuvalt jaanuari ja veebruari hindadega võrreldav," kommenteeris SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil.

Eesti Õliühingu juht Mart Raamat usub, et peagi jõuab hinnatõus ka Eesti tanklatesse.

"Viimati meie tanklates muutus hind 17. märtsil, kui päris tugevalt hind langes. Alates sellest on mootoribensiini maailmaturu hind juba tõusnud kümme protsenti ja see veel meie tanklatesse jõudnud ei ole. Seega kõigi eelduste kohaselt ikka meie inimestel tuleb elada kõrgemate hindadega. Eelmisel nädalal näiteks Lätis ja Leedus hinnad mootoribensiinile tõusid, Eestis nad seisid paigal," selgitas Raamat.

Neste Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste peatses hinnatõusus nii kindel ei ole.

"Kui hind jätkab kasvu, siis lihtne matemaatika – vaadates hommikust protsentuaalset hinnakasvu naftale umbes viie protsendi juures, tähendaks see lõpphinnale umbes viit senti hinnakasvu. Aga kas see rakendub, millal rakendub ja kui suures mahus, siis seda lähipäevad näitavad," rääkis Sülluste.

Tema sõnul on ka tegureid, mis hinnatõusule vastu töötavad.

"Palju sõltub sisemisest konkurentsist ja positiivse poole pealt on see, et diislikütuse osas oleme vastu minemas suvisele kütusele, mis on talvisest soodsam. Loodame, et see aitab hinnakasvu veidi leevendada," ütles ta.