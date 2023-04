Luik: NATO saab Soome näol kaitsealaselt tugeva liitlase

Eesti suursaadik NATO-s Jüri Luik ütles ERR-ile, et NATO saab Soome näol juurde kaitsealaselt tugeva liitlase, mis on ka tugev demokraatia ning saadab sellega väga olulise sõnumi Venemaale.

"Täna peale lõunat tõuseb NATO peakorteri ees lipuväljakul Soome lipp Eesti lipu kõrvale. See on väga sümboolne samm Eestile, Soomele ja ka NATO-le, sest NATO saab juurde liitlase, kes on väga tugev demokraatia, väga tugev turumajandusriik, aga ka väga tugev kaitsealaselt," rääkis Luik.

Luige sõnul saab NATO Soome näol juurde olulise kaitsekomponendi, sest Soome maaväed on vägagi võimsad.

"Aga loomulikult on see ka väga oluline sõnum Venemaale, sest see on täpselt vastuolus sellega, mida president Putin soovis. Ja olgu see siis väga tugevaks signaaliks, et kõik need eesmärgid, mida Putin seadis agressiooniga Ukraina vastu, on totaalselt läbi kukkunud ja kõik, mida ta soovis, juhtub täpselt vastupidises suunas," kommenteeris Luik.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles esmaspäeval Soome liitumise kohta, et see oli NATO ajaloo kõige kiirem ratifitseerimise protsess. "Selge on see, et praegu tegutseti n-ö sõjaaja reeglitest lähtudes ja pikka protseduuri polnud kellelgi aega läbida ja polnud Soome puhul ka erilist vajadust, sest Soome on tänaseks praktilises mõttes juba täiesti integreerunud NATO-ga," lausus Luik.

Soome liitumise pidulik üritus toimub 4. aprillil, mis on NATO asutamise aastapäev.