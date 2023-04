Soomest saab teisipäeval NATO täisliige

Soome presidendi kantselei teatas esmaspäeval, et Soome vabariik saab 4. aprillil NATO kaitsealliansi täisliikmeks. Soome liitumist kinnitas esmaspäeval pressikonverentsil ka NATO kaitsealliansi peasekretär Jens Stoltenberg, kelle sõnul paraneb Soome liitumise tõttu nii Soome kui ka Rootsi julgeolek.

Jens Stoltenberg meenutas, et teisipäeval on ka NATO sünnipäev – kaitseallianss asutati 1949. aasta 4. aprillil Washingtonis. NATO peasekretär selgitas, et Brüsselis annab Soome välisminister Pekka Haavisto USA välisministeeriumile üle ühinemisinstrumendi ning sellele järgneb NATO peakontoris liputseremoonia, millele omakorda järgneb NATO välisministrite kohtumine. Liputseremoonia tarbeks reisib Brüsselisse NATO peakontorisse ka Soome president Sauli Niinistö.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg selgitas pressikonverentsil, et Soome integreerimine NATO kaitseplaanidesse algas juba eelmisel suvel. Stoltenberg lootis, et peale Soome saab ka Rootsi kiirelt NATO liikmeks. Stoltenberg rõhutas pressikonverentsil, et ajaloolises vaates on Soome liitumine NATO-ga toimunud erakordselt kiiresti.

Jens Stoltenberg lisas, et juba tulenevalt 2022. aasta suvel tehtud otsustest on Rootsi osaliselt integreeritud NATO militaar- ja tsiviilstruktuuridega. Stoltenbergi sõnul on sõjalised ohud Rootsi vastu ebatõenäolised, kuid ohu realiseerudes NATO kindlasti reageerib.

Stoltenberg: Ukraina peab iseseisva suveräänse riigina ellu jääma

NATO peasekretär rõhutas pressikonverentsil vastates The Kyiv Independenti ajakirjaniku küsimusele, et enne Ukraina võimalikku NATO liikmesust tuleb tagada, et Ukraina jääks ellu iseseisva ja suveräänse riigina. Stoltenberg lisas, et Ukraina relvajõud tuleb ka üle viia NATO standarditele. NATO peasekretär rõhutas nii Ukraina kui ka Rootsi puhul, et NATO uks jääb avatuks.

Rootsi liitumisprotsessi kõnelustega tuleb jätkata

Jens Stoltenberg selgitas pressikonverentsil, et NATO jätkab tööd Rootsi liitumiseks NATO-ga. Stoltenberg rõhutas, et Türgil on reaalsed julgeolekumured ning nii Soome kui ka Rootsi on lubanud sellega arvestada. Stoltenberg rõhutas, et Rootsi ja Türgi terrorismivastase võitluse koostöö on kasulik nii Türgile kui ka Rootsile ning selliste küsimuste lahendamine on ühistes huvides, kuna mitmed kriminaalsed rühmitused Rootsis on seotud terroristlike organisatsioonidega.

Rootsi taotluse liituda NATO kaitsealliansiga on kiitnud heaks kõik NATO liikmesriigid, välja arvatud Türgi ja Ungari.