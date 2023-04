Orpo alustab järgmisel nädalal uue valitsuse loomiseks konsultatsioone

Soome valimised võitnud Koonderakonna juht Petteri Orpo ütles, et erakond alustab järgmisel nädalal konsultatsioone valitsuse moodustamiseks ja kohtub seetõttu teiste parteide juhatustega. Orpo avaldas lootust, et kohtumistel osalevad kõik parlamendierakonnad.

"Koonderakond plaanib alustada kõigi erakondadega läbirääkimisi enamusvalitsuse moodustamise üle," ütles Orpo.

Soome parlamendivalimised võitis parempoolne Koonderakond ja erakonnast saab tõenäoliselt järgmine peaministripartei. Orpo ütles, et hakkab valitsuse moodustamiseks pinda sondeerima järgmise nädala reedel, 14. aprillil.

"Me ei välistanud enne valimisi kedagi. Me ei lahterdanud Soome erakondi ega valijaid headeks või halbadeks," märkis Orpo.

Läbirääkimistel uurib Koonderakond teiste erakondade seisukohti ning nende vastuste põhjal jätkatakse siis tegelikke valitsusläbirääkimisi.

Mõned erakonnad on aga juba teatanud, et jäävad opositsiooni või pole nõus olemas samas valitsuses koos Põlissoomlastega. Keskerakond teatas juba esmaspäeval, et plaanib jääda opositsiooni. Ka rohelised avaldasid kahtlust, et liituvad järgmise koalitsiooniga.