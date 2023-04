Vene inimõiguste nõukoja juht tahab Vikipeedia Venemaal keelustada

Vene Föderatsiooni presidendi administratsiooni juures tegutseva inimõiguste nõukoja juht Valeri Fadejev kutsus üles looma Vikipeedia Vene analoog, et siis venekeelne Vikipeedia keelustada, vahendas Interfax.

"Me peame looma alternatiivi nii kiiresti kui võimalik ja sulgema Vikipeedia. See on minu seisukoht... Ma ei kutsu üles seda homme sulgema, kuid muidugi peame Vikipeedia sulgemise poole liikuma, kuna see on ideoloogiline, politiseeritud projekt," ütles Valeri Fadejev teisipäeval.

Valeri Fadejev tunnistas samas, et Vikipeedia on taustinfo saamiseks väga kasulik, kuid tema sõnul on seal palju moonutusi. Moonutustena tõi Fadejev esile ajaloo ja poliitika kategooriad, kuid ei toonud täpsemaid näiteid. Valeri Fadejev juhtis tähelepanu, et praegu ei tee keegi tõsist tööd, et Vikipeediale alternatiivi luua.

Samasse inimõiguste nõukotta kuuluv Igor Ašmanov toetas Valeri Fadejevi seisukohta ning nimetas Vikipeediat "vaenlase strateegiliseks relvaks". Ašmanov juhtis tähelepanu, et Venemaal tehakse Suure Vene Entsüklopeedia najal tööd portaaliga Teadmised (Знания). Portaal Teadmised pidi tööd alustama 2023. aasta alguses. Igor Ašmanov tegi 2007. aastal ettepaneku luua Vene Windows.

Inimõigusorganisatsioon Amnesty International juhtis tähelepanu, et Venemaa president Vladimir Putin eemaldas novembris inimõiguste nõukojast mitmed prominentsed inimõiguslased ja asendas nad valitsusele lojaalsete isikutega. Nii Amnesty kui ka Human Rights Watch toovad esile mitmeid inimõiguste rikkumisi Venemaal.

Kuna Vikipeedia pole soostunud eemaldama sisu, mis on Vene Föderatsioonis seadusega keelustatud, siis on Vikipeedia Venemaal otsingumootorite tulemustes märgitud ära seadusrikkujana.

Vene Roskomnadzor esitas märtsi lõpus Moskva kohtule dokumendid, mille kohaselt soovitakse Vikipeediat väidetava väärinfo levitamise eest trahvida kuni 12 miljoni rubla eest, tingituna Vene-Ukraina sõjaga seonduvast infost Vikipeedia veebientsüklopeedias, meenutas Interfax. Vikipeediat haldav Wikimedia Foundation on seoses Vene-Ukrainaga sõjaga ka varem Venemaal trahvi saanud.

Ingliskeelses Vikipeedias on võimalik tutvuda põhjaliku artikliga, kus on ära toodud antud veebientsüklopeedia vastu kehtestatud tsensuurimeetmed eri riikides.