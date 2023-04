Narva renoveeritud raekojast saab linnavõimu esindushoone ja turismikeskus

Oluline ajaloomälestis seisis tühjana pea veerand sajandit ning vanalinna kõige uhkemale säilinud hoonele otsiti uut funktsiooni piinlikult kaua.

Nüüd peaks hoonesse kolima linnavolikogu ja -valitsus. Kolmanda korruse saalis peaks volikogu esimene istung toimuma augustis.

Uhkes hoones loodetakse ka paremaid otsuseid. "Loodetavasti ikkagi asi läheb natukene nüüdisaegsemaks. Sealhulgas ma mõtlen siinkohal üldist arusaama sellest, kuhu Eesti riik peaks liikuma," kommenteeris linnavolinik Denis Larchenko.

Teisel korrusel, kus kunagi paiknes Vana-Narva makett, on saal pidulike sündmuste jaoks ning linnapea kabinet. Seal võõrustatakse tähtsaid külalisi.

"Delegatsioonid, kes tulevad siia, läbirääkimised näiteks riigi valitsusega ja muud sündmused – siin on asjakohane koht," ütles projektide teenistuse juhataja Anne Veevo.

Raekotta kolib turismi infopunkt, avatakse käsitöökojad ja kohvik. Raekoja võlvkeldrisse tuleb restoran, millist Narvas pole varem nähtud.

"Siin tuleks üles ehitada identiteet ja kas see peaks olema nüüd otseselt midagi Narva-pärast, aga midagi teistsugust, mida me ei kohta Tartus või Tallinnas. Mis see võiks olla, on väga raske öelda," arutles muinsuskaitse vaneminspektor Madis Tuuder.

350 aastat tagasi ehitatud ja pärast teist maailmasõda taastatud raekoda avab külastajatele uksed suve algul.