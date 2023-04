Rein Sikk: Ida-Virumaa ootab juba ammu kuningat

Olen Ida-Viru teemadega tegelenud ligi 40 aastatja mulle jäävad arusaamatuks need Ida-Viru praeguse probleemipuntra tunnistajad, kes väidavad, et kuninga saatmise plaan on paha plaan, leiab Rein Sikk Vikerraadio päevakommentaaris.

Au ja kiitus loodavale valitsuskoalitsioonile plaani eest Ida-Virumaale viimaks kuninga ametikoht luua. Vahet pole, kas kuninga nimeks on valitsuse eriesindaja või idaküsimuste minister. Või taas sünnitatud maavanem. Tegu ootab tegemist.

Meenutan, et esimene sisuline Ida-Viru tegevuskava loodi aastal 2010, aga siis läks see Tallinnas meelest. Ja nii iga valitsuse puhul. Ikka käib valitsus idas vaid tulekahju kustutamas, mitte igapäevaselt Eesti elu edendamas, Eesti riiki kehtestamas. Äkki nüüd saame inimese, kes on igal päeval idas Eesti esindusnägu ja esindustegu?

Aga milleks teda vaja? Oleme paraku kolmkümmend aastat vaid tõdenud, et asjad Ida-Virus käivad pigem slaavi müstika kui Eesti edu teed.

Viimaseid aastaid iseloomustavad korruptsioonikahtlused, linnapeade ja vallavanemate vahetamine, ametis püsimine kui noateral käimine. Kurbloolisus, et Ida-Viru venekeelsete koolide lõpetajad ei suuda eesti keeles hakkama saada. Samal ajal ähvardab eestikeelseid koole sulgemine. Avalik ja varjatud putinism. Tankikummardajad. Impeeriumimeelsed tänavanimed, mis ei kao. Valimistel tabanud šokk, et kolmandik Ida-Viru valijatest toetab pigem Peipsi-tagust mõttelaadi kui Eesti oma.

Olen Ida-Viru teemadega tegelenud ligi 40 aastat. Ja sel taustal jäävad mulle arusaamatuks need Ida-Viru praeguse probleemipuntra tunnistajad, kes väidavad, et kuninga saatmise plaan on paha plaan. Aga endal paremat plaani pole.

"Eesti Energia juhile makstud lahkumishüvitise eest saab kuningat Ida-Virus pidada lausa viis aastat jutti."

Oleme näinud, et paljud teised plaanid idas kas ei tööta või siis unustatakse. Miks siis mitte kuninga või idaministriga proovida? Ma rahustaks ka kõiki kuninga koha pärast muretsejaid sellega, et kuninga pidamine pole sugugi kallis. Eesti Energia juhile makstud lahkumishüvitise eest saab kuningat Ida-Virus pidada lausa viis aastat jutti.

Mida ühe kuningaga Ida-Virus peale hakata. Kõigepelt näidata. Kuningas peab idas igapäevaselt näha olema. Mitte sildina kontoris, vaid reaalse inimesena reaalselt tänavail, vastuvõttudel, kohtumistel, läbirääkimistel, mõttetalgutel. Kuninga juurde peab pääsema iga inimene alates pensioni pärast muretsevat baabuškast kuni tippjuhtideni. Kuninga teokas ja eestikeskne sõna peab kõmisevalt kõlama kõigis Ida-Viru meediakanaleis. Läbi päevade, läbi aastate. Tunnetatav ja tugev peab olema ta võime viia olulised Virumaa teemad kiirelt otse valitsusse.

Kuningas peab tegema ka Eesti enam Ida-Virus nähtavaks läbi kesklinnades toimuvate atraktiivsete ja rahvarohkete Eesti ürituste. Laadad, kontserdid, paraadid. Mäletatavasti on ju Narvas Peetri platsil toimunud Eesti kaitseväe marssimine alati kaasa toonud palju positiivseid emotsioone.

Loomulikult olen rõõmus, et Narva Vabal Laval oli hiljuti koos kogu Eesti teatrieliit. Aga kas see fakt ka enamiku narvalasteni jõudis? Vaevalt. Sama kehtib Tartu Ülikooli Narva kolledži külastuste kohta Eesti prominentide poolt. Suurel osal narvalastest pole neist visiitidest halli aimugi.

Aga tänavail hommikujooksu teinud president Kersti Kaljulaid? Millegi sarnase silmapaistvaga peab ka kuningas tegelema. Ja silmapaistvus Sillamäel, aga ka Kohtla-Järvel! Kõikjal linnasüdametes peab Eesti mitte lihtsalt nähtav, vaid jõuliselt nähtav olema. See on üks kuninga võimalikke tegevusi.

Kunagi käis üks partei välja idee Narvast kui Ida-Viru pealinnast. Mäletan, kui õnnelikud olid narvalased, kui tänavail nendega sellest rääkisin, arvamust küsisin. Idas elavale slaavi verd inimesele läheb reporteriga rõõmsalt jutlemisest aga veel enam korda, kui ta tunneb, et tähtsad Eesti tegelased ta ära kuulavad. Ja kuningas saab olla selles tähtsas rollis.

Läti astub jõulisi samme vene keele ruumi vähendamiseks ja läti oma suurendamiseks. Eks sama hakka käima Ida-Virus, kus viimaks on otsustatud haridus eestikeelseks muuta. Ka sellel närvesööval teel kuluvad kuninga nõu ja vägi ära. Selgitamiseks, rahustamiseks, nõudmiseks. Kuningas olgu ühtaegu kui kirss tordil ja ka pind pehmes kohas. Seega, kuidas täpselt kuningat idas kasutada, võib arutleda. Aga kindel see, et kuningaga ida on kümme korda parem kui kuningata.

Elagu kuningas!

Kõiki Vikerraadio päevakommentaare on võimalik kuulata Vikerraadio päevakommentaaride lehelt.

ERR.ee võtab arvamusartikleid ja lugejakirju vastu aadressil [email protected]. Õigus otsustada artikli või lugejakirja avaldamise üle on toimetusel.