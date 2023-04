Prokuratuur: Särava tegutsemisel pole kuriteo tunnuseid

Nii prokuratuur kui ka Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Steven-Hristo Evestus on seisukohal, et endise tööandja Bolti optsioonid deklareerimata jätnud majandusministeeriumi asekantsleri Sandra Särava tegevuses pole võimalik tahtlikke rikkumisi tuvastada.

"Meedias avaldatu põhjal ei näe prokuratuur hetkel kuriteole viitavaid tunnuseid," ütles ERR-ile prokuratuuri avalike suhete juht Kairi Küngas.

Evestus on samuti seisukohal, et praegusel juhul ei ole tahtlikke rikkumisi võimalik tuvastada, sest Särav on seisukohti avaldanud ettevõtlussektori suhtes laiemalt - mitte konkreetse ettevõtte suhtes - ning see ei too kaasa taandumise kohustust. "Kogu juhtum tõstab esile aga korruptsiooniennetuse vältimatut vajalikkust," ütles Evestus.

Ta lisas, et huvide deklareerimine on ette nähtud selleks, et ametiisiku puhul oleks juba eos välistatud isiklike majanduslike huvide esinemine tööalaste otsuste ja toimingute tegemisel.

"Erasektorist avalikku sektorisse liikumine on tervitatav, kuid selle juures tuleb tähelepanu pöörata, et vahetult eelmise tööandja huvides oleks otsuste tegemine aasta jooksul välditud. Nn pöördukseefekti silmas pidades on mõistlik ka ajaliselt edaspidi hoolikalt kaaluda, kas endise tööandja poolt initsieeritud lobikohtumistel osalemine on põhjendatud, eriti kui seda suhet saadavad lobistiga seotud majanduslikud huvid," selgitas Evestus.

ERR kirjutas teisipäeval, et Särav oli majanduslike huvide deklaratsioonis jäänud märkimata talle kuuluvad Bolti aktsiaoptsioonid. Särava sõnul polnud ta teadlik, et see on vajalik ning ta lubas need esimesel võimalusel deklaratsiooni kanda. Särav, kes töötas aastatel 2019 kuni 2021 Boltis valitsussuhete juhina ja globaalse kestliku arengu juhina, ütles ERR-ile, et enne rahvusringhäälingu päringut ei olnud ta teadlik, et optsioonide deklaratsioonis esitamine on kohustuslik.