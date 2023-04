MKM-i asekantsleril tekkis majanduslike huvide konflikt

Majandusministeeriumi (MKM) ettevõtluse asekantsleril Sandra Säraval olid majanduslike huvide deklaratsioonis jäänud märkimata talle kuuluvad Bolti aktsiaoptsioonid. Särava sõnul polnud ta teadlik, et see on vajalik ning ta lubas need esimesel võimalusel deklaratsiooni kanda.

Särav, kes töötas aastatel 2019 kuni 2021 Boltis valitsussuhete juhina ja globaalse kestliku arengu juhina, ütles ERR-ile, et enne rahvusringhäälingu päringut ei olnud ta teadlik, et optsioonide deklaratsioonis esitamine on kohustuslik.

"Ma ei pannud neid huvide deklaratsiooni, sest ei uskunud, et seda on vaja teha," lausus ta.

Särav konsulteeris enda sõnul peale päringu saamist justiitsministeeriumi asjatundjatega ning sai kinnituse, et optsioonid tuleb samuti deklareerida.

Asekantsler lubas seda esimesel võimalusel teha, teisipäeval oli tema sõnul vastav süsteem maas ja kolmapäeval pidid toimuma plaanilised IT-hooldustööd.

Särava sõnul tehti talle optsioonide pakkumine koos tööle asumisega Boltis. Kuivõrd ta töötas Boltis kaks aastat, teenis ta lepingu järgi välja 50 protsenti optsioonidest, lisas Särav.

Särava sõnul on tal juhul, kui Bolt peaks börsile minema, võimalus optsioonid soodsa hinnaga välja osta ehk aktsiateks muuta. "Kui alustasin, ei olnud neil mingit väärtust, nüüd on väärtus kindlasti tõusnud," lausus ta, lisades, et tal pole optsioonide väärtusest või sellest, kas kavatseb kunagi ostuõigust kasutada, õrna aimugi.

Põhjus, miks ERR Säravale päringu tegi, on selles, et alles hiljuti võttis ta sõna Euroopa Komisjoni ettepaneku, mis puudutab ka Bolti, kohta. Nimelt soovib komisjon, et käibemaksu peaks nõudma kõigilt, kes tarvitavad majutus- või taksoteenuse pakkumiseks digitaalset platvormi. Komisjoni hinnangul õnnestuks liikmesriikidel maksumuudatusega kokku korjata umbes 6,5 miljardit eurot käibemaksu aastas.

Särav ütles eelmisel nädalal ettepaneku kohta, et MKM seda ei toeta.

Särav märkis, et Bolti taksojuhtide või külaliskorteri pidajate maksustamine ei kaota, vaid hoopis loob ebavõrdsust.

Tema sõnul ei peaks need, kes osutavad teenust ilma tehnoloogia abita, endiselt käibemaksu maksma. "Ja siis need, kes kasutavad oma teenuse pakkumiseks platvormi, et jõuda paremini tarbijateni, neid justkui karistatakse ja kohustatakse käibemaksukohuslaseks registreeruma," ütles Särav.

Särav asus MKM-i asekantslerina tööle mullu juulis.

ERR on pöördunud kommentaari saamiseks ka justiitsministeeriumi poole.