Rootsi: Nord Streami plahvatuste korraldaja pole endiselt teada

Eelmise aasta sügisel toimusid Nord Streami gaasitorude juures plahvatused ja juhtunut uurivad nüüd Rootsi võimud. Rootsi prokuratuur teatas neljapäeval, et uurimine kestab endiselt ning pole veel selge, kes oli plahvatuste taga.

Uurimist juhib Rootsi prokurör Mats Ljungqvist. Tema sõnul on tegemist keerulise juhtumiga ja seda on raske uurida. Ljungqvist hoiatas, et erinevad osapooled üritavad juhtumi uurimist mõjutada, vahendas Politico.

2022. aasta septembris toimusid Rootsi majandusvetes Nord Stream 1 ja 2 gaasitorude juures plahvatused, mis põhjustasid gaasitorudele ulatuslikke kahjustusi. Saksa valitsus nimetas lekkeid sihipäraselt korraldatud sabotaažiks. Venemaa eitab enda süüd Nord Streami torude gaasileketes ja süüdistab hoopis USA-d.

Meedias levisid samuti väited, et plahvatused võis korraldada Ukraina-meelne rühmitus. Kiiev eitab oma seotust plahvatustega.

"Need spekulatsioonid ei mõjuta käimasolevat uurimist. See uurimine tugineb faktidele, mis on saadud kuriteopaiga uurimisest ning koostööst Rootsi ja teiste riikide võimude vahel," ütles Ljungqvist.