Poliitikaguru prognoosis "Ringvaates" ministrikohtade jaotust

Poliitikavaatlejate sõltumatu ühenduse Poliitikaguru liikmed Erik Moora ja Tõnis Leht ütlesid, et ministrikohti vähendatakse 15-lt 13-le ja valitsusse tuleb uue näona Heidy Purga.

"Valitsus tuleb, iseasi kas nende peredes ka värvitud munad tulevad. Laupäeval kell 13 on esimene volikogu, mis peab läbirääkimised kinnitama ja selleks ajaks peab valitsus koos olema," ütles poliitikavaatleja Moora.

"Praegu on kõigil tähtaeg silma ees ja kõigil on koostöötahe ja soov Eesti rahvast õnne poole juhtida. Nad lepivad kokku," ütles Leht läbirääkijate meeleolude kohta.

"Vestlused koalitsiooni koostajatega lubavad väita, et tänase 15 ministrikoha asemel on tulemas vähem ministrikohti - 13 ministrit," ütles Leht.

"Ministrikohtade jagamisel on mitu varianti, kas seitse pluss kolm ja kolm, see vastab riigikogu kohtade arvule, aga võibolla on tulemas kuus pluss neli ja kolm ehk Reformierakond teeb suuremeelsema käigu ja võtab endale natuke vähem," ütles Moora.

Poliitikaguru ennustas "Ringvaates" ka ministrikohti. "Välisminister on Margus Tsahkna Eesti 200-st. Tundub tõenäoline, et valitsuse suuruselt teine erakond saab välisministri koha," ütles Moora.

"Siseminister jäi sotsidele, valisime Jevgeni Ossinovski. Kogenud poliitikuna võib ta täita ükskõik mis ministrikohta," ütles Leht.

Hanno Pevkur Reformierakonnast jääb kaitseministriks. "Sinna valdkonda on tulemas palju raha ja keegi peab ka Nursipalu protsessi lõpule viima," ütles Leht.

"Rahandusministri koha jätab Reformierakond endale - Mart Võrklaevale," ütles Moora.

Kliimaministeeriumi hakkab juhtima Reformierakonnast Kristen Michal. "Majandusteemadega on ta riigikogu majanduskomisjonis saanud tegeleda pluss tegi võimsa häältesaagi," ütles Moora.

Haridusministri koht läheb Kristina Kallasele Eesti 200-st.

Ettevõtluse- ja IT-ministri portfell läheb Lauri Hussarile Eesti 200-st. "Saab teha personaalset riiki," ütles Moora.

"Sotsiaaldemokraat Lauri Läänemets saab regionaalministri portfelli. See ministeerium kujuneb tänase maaelu ministeeriumi ümber. Riigihalduse ministeerium kaotatakse üldse ära," rääkis Leht.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo jääb oma kohale.

Terviseminister jääb sotsidele ja Riina Sikkutile.

Justiitsministriks saab Liisa Pakosta Eesti 200-st.

"Reformierakonna liige Heidy Purga võiks olla tugev kandidaat kultuuriministri ametikohale. Ta sai ka suure häältesaagi ja see on Reformerakonnas alati argument," ütles Leht.