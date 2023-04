VKG: koalitsioonilepe majanduskasvuga ei tegele

"Ega ma aru ei saa, mis siis otsustati. Keegi peab tõlkima ära, mis seal mõeldud on. See koalitsiooonileping on üsna keeruliselt arusaadav. Keegi peab seda nüüd tõlgendama hakkama ja me peame neid tõlgendusi ootama," ütles Asmann.

"Üleüldiselt koalitsioonileping, kõik oli selge. Majanduskasv ei ole ühegi prioriteedina pandud. Prioriteet on elurikkus. Majandusinimesele ühtegi silmi särama panevat mõtet ei olnud. Mis puudutab meie kaevandust, seal on kirjas, et eelistatakse uute kaevanduste mitteavamist. Eelistada võib, aga meil ei ole praegusel hetkel muud varianti," rääkis Asmann.

Koalitsioonileppes on põlevkivi puudutavast kirjas esmalt sissejuhatuses, et uus valitsus ei plaani enam avada uusi põlevkivikaevandusi ja eelistab olemasolevate kaevanduste ärakasutamist.

Energeetika peatükis seisab, et koalitsioon eraldab põlevkivi kaevandamise Eesti Energiast ja loob eraldi äriühingu, mis tagab võrdse ligipääsu põlevkivile kõikidele turuosalistele kulupõhise hinnaga. Lisaks seisab ka seal, et koalitsioon eelistab uute kaevanduste avamisele olemasolevate kaevanduste ärakasutamist.

Asmann ütleb, et see plaan jääb talle arusaamaatuks.

"Põhimõtteliselt minnaks kümne aasta tagusesse aega tagasi. Vanasti oli konkurentsiameti hinnaregulatsiooni all toimetav Eesti Põlevkivi. Omal ajal tehti Eesti majandus avatuks, et kõik saavad konkureerida, kõik saavad ise tegutseda. Ega ma täpselt aru ei saa, mis küsimust praegu lahendatakse," märkis Asmann.

Enne valimisi asus majandusminister Riina Sikkut ootamatult takistama VKG uue põlevkivikaevanduse rajamist, mitte kooskõlastades luba alajaama rajamiseks.

Ettevõte plaanib sellega siiski edasi minna, rääkis Asmann. Tema hinnangul ei peaks see ka koalitsioonilepingus toodud uute kaevanduste alla minema, sest kaeveluba on väljastatud.

"Meil on tegutsemise jätkamiseks kivi vaja. See kuidas keegi kavatseb Eesti Energiat restruktureerida või reorganiseerida, see meid kuidagipidi ei aita, ühtegi meie küsimust ei lahenda. Me kindlasti arvame, et me jätkame ja ootame seda kooskõlastust, mida me jätkuvalt ootame. Ma ei näe variantigi, et meie tegutsemist saab tänases hetkes kuidagi legitiimselt piirata," rääkis Asmann.