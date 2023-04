Andri Avila: Eesti Energia tükeldamine on kallis

"Eks hea tahtmise korral ja kui palju raha on, saab kõike teostada. Odav see protsess kindlasti olema ei saa," rääkis Avila. "Elektrilevi eraldamisest on väga pikalt enne juttu olnud, see kaevanduste osa on uus sinna juurde."

Elektrilevi ja põlevkivikaevanduste Eesti Energiast eraldamine Avila hinnangul väga kiiresti tehtav ei ole. "Kahe aastaga ma arvan, et ei ole. Kolmega võib-olla, et on, kui sinna ressurssi panna," märkis Avila. Kuidas eraldamine võiks toimuda, Avila sõnul on praegu väga keeruline öelda.

"Põhiline küsimus on ikkagi see, et mis see Eesti Energia on, mis tegelikult järgi jääb ja kuidas seda järgi jäänud tegevust rahastatakse. Mina praegu häid variante siin ei näe, see läheb kindlasti kalliks. Aga kui kalliks, sõltub millised teed selle restruktureerimiseks valitakse," rääkis Avila.

Lisaks ei ole Avila sõnul selge, mis on Elektrilevi ja põlevkivikaevanduste Eesti Energiast eraldamise eesmärk. "Mina ei tea, aga ma ei pretendeerigi kõige targema tiitlile," ütles Avila.

Nädalavahetusel avalikuks saanud koalitsioonileppes seisab, et koalitsioon plaanib eraldada Elektrilevi Eesti Energiast. Lisaks seisab leppes, et koalitsioon eraldab põlevkivi kaevandamise Eesti Energiast ja loob eraldi äriühingu, mis tagab võrdse ligipääsu põlevkivi ressursile kõikidele turuosalistele kulupõhise hinnaga.