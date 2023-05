Durejko: Elektrilevi olemises Eesti Energia kontsernis pole ühtki probleemi

Kui energiakontserni müügitulu kasvas esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga kaks protsenti, siis puhaskasum suurenes 77,2 miljonilt eurolt 142,6 miljonini. Seda olukorras, kus elektritootmine vähenes neli ja müügimaht kuus protsenti.

"Meie tegevusala on oluliselt laiem, meil on ka taastuvenergiaettevõte, elektrivõrk, meil on jaeäri. Kõik need teised ärid on väga hästi hakkama saanud. Ja lisaks on meil tehtud ka väga häid finantsriskitehinguid, mis on taganud ka selle, et isegi Enefit Poweris olevad keerulised ajad on praegu hästi üle elatud," rääkis Eesti Energia finantsjuht Marlen Tamm.

Ettevõtte uue juhi Andrus Durejko sõnul on tänavu kontsernil suured väljakutsed põlevkivienergeetikas, et tagada Eesti varustuskindlus 1000 megavatti.

"Meie jaamad ei pääse enam turule. Nii et aasta perspektiivis loomulikult on fookus taastuvenergial. Suurendame seda osalust, investeerime võimsalt nii võrgu töökindlusse kui ka taastuvenergiasse," ütles Durejko.

Praegune võimuliit soovib, et energiakontsernist eraldatakse nii elektrivõrguettevõte kui ka põlevkivi kaevandamine. Durejko sõnul pole aru saada, mida riik kui ettevõtte omanik sellega saavutada soovib.

"Kui on plaan, mis tagab Eesti varustuskindluse ja jaotusvõrgu töötamise, siis hea meelega nendest kuulaks ja nendel teemadel räägiks. Aga ma ei näe ühtegi probleemi Eesti Energia kontsernis oleval Elektrilevil. Nii et vastus on selline, et ei pea Elektrilevit Eesti Energiast eraldama," ütles Durejko.

"Eestis on olnud põlevikiviettevõte eraldi ja küsimus on jälle, millist probleemi me sellega lahendame. Täna toimub kõikide põlevkivi kasutatavate osapoolte vahel ka päris aktiivne põlevkivi ristkasutamine - me ostame, me müüme põlevkivi erinevate põlevkivi kasutajate vahel. Nii et sellisel juhul on jälle küsimus, millist eesmärki omanik soovib," vastas Durejko küsimusele, kas tuleks luua Eesti Energiast eraldi põlevkiviettevõte.

"Koalitsioonilepingus me oleme selle eesmärgi võtnud. Ka seal on võimalik seda eraldamist n-ö erinevalt teha. Milline see tee on, mis kujul täpselt, see on detailiderohkem kui ühe intervjuuga on võimalik edasi anda. Selleks tuleb vaadata see sisu üle ja siis hakata otsustama," ütles rahandusminister Mart Võrklaev.

Tema sõnul läheb valitsus samamoodi põlevkiviteemaga kindlasti edasi. "Jällegi, siin on vaja natuke nende detailidega tegeleda, hinnata," ütles ta.

Muutusi kajastav uus omaniku ootus Eesti Energiale võiks saada valmis sügiseks, ütles Võrklaev.