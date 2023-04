Eesti Energia ootab uue omanikuootuse kehtestamist

Koalitsioonileppe järgi on kavas riigile kuuluvast Eesti Energiast eraldada Elektrilevile lisaks ka põlevkivi kaevandamine.

Uue kliima- ja elukeskkonnaministeeriumi juhi Kristen Michali sõnul on ümberkorralduse üheks eesmärgiks teha Eleringist ja Elektrilevist üks võrguettevõte.

"Võrgud viiakse omavahel kokku, et erinevate elektrivõrkude arendus toimub ühtse plaani alusel. See on üks osa, mis puudutab Eesti Energiat ja Eleringi. Ja teine osa on kogu see ressursi pool, põlevkivi kaevandamine. Ettekujutus on, et tulevikus on eraldi äriühing, mis tagab kõigile turuosalistele kulupõhise juurdepääsu põlevkivile just sellepärast, et vähendada survet uute kaevanduste avamiseks," ütles Michal.

Eesti Energia jääb seejärel energiat tootvaks ettevõtteks.

"Eesti Energias on elektritootmine, energiatootmine, kõik taastuvenergia investeeringud, kõik see, mille jaoks Eesti Energia peakski olema. Õlitootmine on ka Eesti Energias, lihtsalt ressurss ei kuuluks neile, vaid ressurss oleks riigi ressurss," ütles peaminister Kaja Kallas.

Omaniku esindaja Eesti Energias on rahandusministeerium. Millise ministeeriumi vastutusvaldkonda kuuluks põlevkiviettevõte, selgub ümberkorralduste käigus, ütles Kallas.

Eesti Energia konkurendi VKG juht Ahti Asmann ütles, et põlevkiviettevõttega naaseb riik 10 aasta tagusesse aega, mil tegutses ettevõte Eesti Põlevkivi. Tema sõnul on arusaamatu, millist probleemi püüab riik sellega lahendada.

"2013. aastal tegelikult avati elektriturg, võeti suund energiamajanduse avamisele, vabastati Eesti põlevkivi konkurentsiameti hinnaregulatsiooni alt. Praegu nagu ma saan aru, on soov võtta vastupidine suund. Noh, see on üks valikutest. Aga selle realiseerimine nõuab kindlasti väga palju aega, see saab olema tehniliselt pööraselt keeruline," sõnas Asmann.

Eesti Energia uus juhtkond ei soovinud "Aktuaalse kaamerale" teemat kommenteerida, vaid vastas kirjalikult, et ettevõte pole koalitsioonilepingus kokkulepitu kohta veel täpsemaid selgitusi saanud.

"Ettevõte lähtub enda tegevuses kehtivatest omaniku ootustest. Lähtudes koalitsioonilepingus kirja pandust on tõenäoline, et omaniku ootuseid uuendatakse," kirjutas Eesti Energia.

Ka Eesti Energia nõukogu juht Anne Mere ütles vaid telefonitsi, et nõukogu sooviks näha kirjalikult ümberkorraldusi sisaldavaid uusi omanikuootusi.

"Omanikuootused saab omanik igal ajahetkel ümber vaadata," sõnas Mere.