Kallas: VKG uuelt põlevkivikaevanduselt me luba võtma ei hakka

Koalitsioonilepingus on kirjas kokkulepe, et valitsus uusi põlevkivikaevandusi ei ava. Kallase sõnul see aga avamisprotsessis olevat Uus-Kiviõli kaevandust ei puuduta.

"Nendelt kaevandustelt, millele on antud luba, me neid lube ära võtma ei lähe," ütles Kallas.

Eelmise valitsuse majandus- ja taristuminister Riina Sikkut (SDE) on öelnud Uus-Kiviõli kaevanduse kaevandusluba tuleb tühistada.

ERR kirjutas 23. märtsil, et majandus- ja taristuminister Riina Sikkut on teadlik VKG soovist avada Uus-Kiviõli kaevandus ja sellest, et VKG-l on selle jaoks isegi kaevandamisluba 2049. aasta lõpuni, ent ministri isiklik seisukoht on, et VKG ei peaks uut kaevandust üldse rajama.

"Olen korduvalt välja öelnud isikliku seisukoha, et arvestades kliimaeesmärke ning Ida-Virumaal toimuvat üleminekut, siis põlevkivi jätkub olemasolevates kaevandustes ja uusi põlevkivikaevandusi enam avama ei peaks," ütles Sikkut.

"Koalitsioonileping on loomulikult kõikide erakondade kompromiss. Me teame, et meil on olnud erinevad seisukohad, millega me oleme läinud läbirääkimistesse," kommenteeris Kallas.

Saatejuht Mirko Ojakivi küsis, kas põlevkivi peab ühel hetkel muutuma mittekaevandatavaks maavaraks. "Kas ühel hetkel ei tohi seda enam kasutada ka näiteks siis keemiatehastes keemiatööstuse toorainena näiteks šampooni valmistamiseks?"

"Maailmas on sellised trendid, et inimesed tahavad järjest puhtamaid tooteid ja lõpuks inimesed hääletavad oma jalgadega, et kas tootel on turgu või ei ole. Sellest lähtuvalt peaks tegutsema ka Eestile kuuluv ettevõte," vastas Kallas.