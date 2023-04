Lekkinud luureandmete kohaselt kiitlesid venelased AÜE luuresidemetega

USA luure tuvastas, et Vene luureohvitserid kiitlesid, et on loonud luuresidemed Araabia Ühendemiraatidega (AÜE) eesmärgiga töötada ühiselt USA ja Ühendkuningriigi luure vastu, teatas Associated Press (AP). Antud infokild oli osa suuremast USA luureinfo lekkest, mida USA ajakirjandus viimase nädala jooksul on analüüsinud. USA justiitsministeerium on dokumentide lekke tõttu algatanud juurdluse.

USA ametiisikud ei soovinud AP-le avalikkuse ette lekkinud dokumendis väidetut kommenteerida. Araabia Ühendemiraatide valitsus nimetas esmaspäeval AÜE ja Venemaa luuresidemete süvendamisest kategooriliselt valeks.

Dokument, millega AP tutvus viitas 9. märtsi seisuga hinnangule, mille kohaselt Venemaa ja AÜE luuresidemed süvenevad. USA valitsusametnikud keeldusid AP-le kinnitamast, et kas dokument on autentne, kuid see sarnaneb stiililt teiste avalikkuse ette lekkinud dokumentidega. Dokumendis väideti, et luureandmed saadi signaalluure meetodil, mis tähendab, et tegu oli pealtkuuldud suhtlusega, mis võis olla näiteks telefonikõned või elektroonilised sõnumid.

Dokumendis kirjutati, et AÜE võib näha koostööd Vene luurega võimalusena, mis võimaldab emiraatidel oma luurepartnerlusi mitmekesistada, kuna kardetakse USA kohalolu vähenemist piirkonnas. AP rõhutas, et pole teada kas partnerluslepe ka tegelikult sõlmiti või olid pealtkuuldud sõnumid sihipäraselt või tahtmatult eksitavad.

Eraldiseisvalt ütles USA aserahandusminister Elizabeth Rosenberg märtsis, et Araabia Ühendemiraadid on USA jaoks fookusriik, kuna sealsed ettevõtted aitavad Venemaal sanktsioonidest kõrvale hiilida. USA luure on ka lähiaastatel juhtinud tähelepanu võimalikele sidemetele AÜE ning Vene Wagneri palgasõdurite grupeeringu vahel. USA kaitseministeeriumi alluvuses töötav Kaitseluureagentuur (Defense Intelligence Agency) hindas 2020. aastal, et AÜE võib Wagneri grupeeringut osaliselt rahastada.

Araabia Ühendemiraatides asub mitu USA sõjaväebaasi, sh Abu Dhabis paiknev Al Dhafra õhuväebaas. Dubais paiknev Jebel Ali sadam on USA mereväe poolt kõige aktiivsemalt kasutatud sadam väljaspool Ameerika Ühendriikide mandriosa. Samas juhtis AP tähelepanu, et AÜE on üks väheseid kohti maailmas, millel on igapäevane lennuühendus Moskvaga peale 2022. aasta Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale. Mitmed Vene kodanikud on Venemaalt lahkudes suundunud emiraatidesse.

Araabia Ühendemiraadid koosnevad seitsmest emiraadist ning Freedom House'i kohaselt on seal tugevalt piiratud nii poliitilisi vabadusi kui ka kodanikuvabadusi.