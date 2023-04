ERR USA-s: võimud algatasid luureandmete lekitaja leidmiseks kriminaaljuurdluse

USA võimud üritavad välja selgitada, kes võis salastatud dokumente lekitada. Praeguse informatsiooni järgi on leheküljed pärit sõjaväe teabekaustadest ja nende seas on ka Luure Keskagentuuri (CIA) materjale.

"Kaitseministeerium uurib olukorda lähemalt. Nad juhivad valitsusasutuste analüüsi, millega soovitakse teada saada võimalikku mõju rahvuslikule julgeolekule," ütles Valge Maja rahvusliku julgeoleku nõukogu pressiesindaja John Kirby.

"Me ei tea, mis materjale võib veel lekkida või millele on neil ligipääs. Sellepärast on äärmiselt oluline see lekitaja üles leida ja infovool sulgeda," sõnas USA esindajatekoja luurekomitee vabariiklasest esimees Mike Turner.

Dokumentides on luureinfot nii Aasia kui ka Lähis-Ida kohta, kuid kõige suurem mureallikas on Ukraina. Leke avalikustas võimalikud liitlaste relvatarned ja teatud Ukraina väeosade vajadused. Väidetavalt on laskemoonaga nii kehvad lood, et ukrainlaste õhukaitse on murenemas.

USA valitsusametnikud aga rõhutavad, et osa materjale on võltsitud.

"Tõde on segatud valeinformatsiooniga, mida kasutatakse propagandaks," ütles USA endine rahvusliku julgeoleku nõunik Herbert Raymond McMaster.

Samuti viitavad dokumendid, et ameeriklaste ja ukrainlasteni on jõudnud info Venemaa rünnakuplaanide kohta.

"See peaks kindlasti panema Vladimir Putini korraks mõtlema, sest ta näeb, et isegi enda valitsuse seas pole tal palju sõpru," sõnas Mike Turner.

USA justiitsministeerium algatas juhtumiga seoses kriminaaljuurdluse. Turneri sõnul esitatakse lekitajale tõenäoliselt süüdistus spionaažis.