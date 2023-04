Lekkinud memo: Saksa armee ei suuda NATO ees võetud kohustusi täita

Ajaleht Bild vahendas lekkinud memo, milles Saksamaa maavägede ülem Alfons Mais kirjeldab riigi sõjaväe kehva olukorda. Selle järgi selgub, et diviis, mille Saksamaa lubas NATO-le, pole veel lahinguvalmis.

Berliin lubas NATO-le täielikult varustatud diviisi juba 2025. aastaks.

"Ilma vastumeetmeteta ei suuda armee kõrge intensiivsusega lahingutegevuses vastu pidada ja suudab täita ka oma kohustusi NATO ees vaid piiratud ulatuses," vahendas Bild armeejuhti.

Lekke kohaselt kirjutas Mais, et isegi parima tahtmise korral ei suuda armee praegu 2025. aastaks diviisi täielikult varustada, vahendas Politico.

Saksa kaitseministeeriumi pressiesindaja ütles Politico-le, et üldiselt sisedokumente ei kommenteerita. Saksa armee keeldus kommenteerimast salastatud dokumenti ja selle sisu.

Alfons Mais ütles ka juba 2022. aastal, et aastatepikkuse alarahastuse tõttu on Bundeswehr sisuliselt "tühi". Seetõttu on NATO uute soovide rahuldamine väga suur juhtimiskatsumus.

Käesoleva aasta algusest kaitseministri ametisse astunud Boris Pistorius on lubanud hoogustada kaitsekulutusi ja moderniseerida Saksa armee pärast aastaid kestnud alarahastamist.

Pistorius ütles hiljuti, et rahastuses ja varude täiendamises tekkinud auke tuleb Saksa armeel lappida veel aastaid.